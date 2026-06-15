Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8506 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

1° 8506 11° 4698 2° 5012 12° 3073 3° 5108 13° 0262 4° 0171 14° 2336 5° 9596 15° 7823 6° 3114 16° 0498 7° 7661 17° 5868 8° 8534 18° 3533 9° 6070 19° 4134 10° 1864 20° 2308

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; puede señalar apoyo fiel o la necesidad de confiar en tus instintos.

Si el perro está agresivo o muerde, puede reflejar conflictos o traiciones; si es dócil y juega, sugiere vínculos sólidos y seguridad emocional.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.