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Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 8506 - Perro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio
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¿Qué significa soñar con Perro?
Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; puede señalar apoyo fiel o la necesidad de confiar en tus instintos.
Si el perro está agresivo o muerde, puede reflejar conflictos o traiciones; si es dócil y juega, sugiere vínculos sólidos y seguridad emocional.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.