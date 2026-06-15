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Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 8506 - Perro

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

 8506 11° 4698 
 2°5012 12° 3073
 3°5108 13° 0262 
 4°0171 14° 2336 
 5°9596 15° 7823 
 6°3114 16° 0498 
 7°7661 17° 5868 
 8°8534 18° 3533 
 9°607019° 4134 
 10°1864 20° 2308 

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistad; puede señalar apoyo fiel o la necesidad de confiar en tus instintos.

Si el perro está agresivo o muerde, puede reflejar conflictos o traiciones; si es dócil y juega, sugiere vínculos sólidos y seguridad emocional.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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