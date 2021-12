Precio de la soja: por qué alcanzó un nuevo máximo y qué se espera para 2022

El precio de la soja el jueves tuvo su octava jornada alcista y alcanzó máximos en los últimos cuatro meses . El trigo y el maíz también cerraron con ganancias. Históricamente, el valor de los commodities es uno de los indicadores económicos de mayor relevancia para un Presidente argentino y más aún en una economía: casi sin reservas netas, con una brecha cambiaria en torno de casi 100% y limitaciones para importar, lo que restringe el crecimiento.

El precio de la soja del contrato más próximo subió este jueves 1,19 dólares, un 0,24% y se negocia a u$s 489,43 en el mercado de referencia de Chicago, el más alto desde agosto de 2021. Por su parte, el contrato de marzo avanzó 0,43%, y se posicionó en u$s 492,64 la tonelada.

Eliminan las retenciones a productos regionales y bajan 5 puntos a un tipo de soja, trigo y maíz

"Lo que más presiona sobre los precios es el clima de Sudamérica. Específicamente el de Brasil y ahora también el de Argentina. Se esperan 15 días sin lluvias y temperaturas altas por lo que habrá mucha pérdida de humedad. En el sur de Brasil incluso podría ser peor porque ya venía con sequía", explicó a El Cronista Tomás Rodríguez Zurro, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De todos modos, agregó que la bajas exportaciones semanales de Estados Unidos limitaron los aumentos de precios .

Los subproductos de la oleaginosa, que son los que más dólares dejan en el país, también subieron. El aceite aumentó 13 dólares y se comercializó a u$s 1.222,22 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,81%, u$s 3,64, para cerrar a US$ 447,64 la tonelada.

cuánto subió el maíz

El maíz también ganó. Avanzó 1,28 dólares y se ubicó en u$s 238,47 la tonelada, también por problemas climáticos en Brasil y Argentina. "El precio del maíz está impulsado por la demanda externa. Había tenido una pequeña baja luego del récord de noviembre y eso hizo que aparezcan grandes compras de los países importadores, lo que impulsó una nueva suba", analizó Rodríguez Zurro.

Exportaciones 2022: los factores que amenazan y generarán una caída del 7%

En el mercado entienden que "una cosecha ajustada en el hemisferio sur podría aumentar la demanda de granos estadounidenses, lo cual da sostén a los precios".

cuánto subió el TRIGO

Por último, el trigo tuvo una pequeña ganancia de 0,28 dólares y se posicionó en u$s 299,3 la tonelada. La razón fue el aumento de la demanda internacional, a la que se sumaron rumores sobre que Ucrania podría limitar sus exportaciones del cereal.

En lo que respecta a las proyecciones de producción de la soja, se incorporaron 1,4 millones de hectáreas durante la semana, y ya se implantó el 73,3% de las 16,5 millones de hectáreas proyectadas para el cultivo.

Saltó el precio de la soja por una noticia inesperada

De cara a 2022, se espera que sea un año con "menor viento de cola" que el que está por finalizar, aunque dependerá de la evolución del coronavirus y variables climáticas. Sin embargo, las proyecciones de exportación para el año que viene alcanzan u$s 37.491 millones, solo 14 millones de dólares menos que este año que fue excepcional.