Japón y Bolivia pusieron en marcha un proyecto conjunto orientado a mejorar el acceso al agua en comunidades rurales del departamento de La Paz. El objetivo es beneficiar a miles de familias antes de que termine el año. El acceso al agua potable es uno de los mayores desafíos del desarrollo humano en América Latina. En las zonas de altura, donde la geografía complica la instalación de infraestructura básica, este recurso esencial puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre quedarse o abandonar el territorio. La iniciativa tiene epicentro en la comunidad de Llachisquia, ubicada en el municipio de Ayata, en el departamento paceño. Allí se formalizó la puesta en marcha de un sistema de agua potable diseñado para garantizar un suministro más seguro, continuo y de mayor calidad para sus habitantes. La región enfrenta un problema histórico ya que las fuentes naturales no aseguran estabilidad durante todo el año. Las épocas de sequía y los fenómenos climáticos extremos agravan la situación y dejan a las familias sin alternativas confiables. El nuevo sistema apunta a cambiar esa realidad con infraestructura de captación, almacenamiento y distribución de agua, pensada específicamente para las condiciones del territorio. El proyecto se enmarca en un esquema de cooperación internacional orientado al desarrollo comunitario. A través de este tipo de programas, se busca fortalecer la infraestructura básica en zonas rurales y achicas las desigualdades históricas en el acceso a servicios esenciales. Japón tiene experiencia en este tipo de iniciativas. En los últimos años, el país asiático participó en distintos proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura hídrica en América Latina, consolidando una presencia sostenida en la región. Con la implementación del nuevo sistema, se espera una mejora sustancial en los indicadores sanitarios de la zona, además de un alivio significativo en las tareas cotidianas vinculadas al abastecimiento de agua, que recaen especialmente sobre mujeres y niños. Más allá del impacto inmediato, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el desarrollo humano en las zonas rurales de Bolivia. La meta es reducir las brechas estructurales y generar condiciones más equitativas para las comunidades de altura.