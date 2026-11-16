Las personas que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad deben cumplir con una serie de requisitos para mantener la prestación. Entre ellos, la normativa establece un tope de ingresos individuales equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En noviembre de 2026, ese límite asciende a $ 797.600, debido a que el salario mínimo se fijó en $ 398.800. Quienes superen ese monto pueden quedar alcanzados por las disposiciones de suspensión previstas en la Ley 27.793.

La norma no establece un límite general para todas las pensiones no contributivas. El requisito está contemplado para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Cuál es el límite de ingresos para mantener la PNC por discapacidad

El artículo 6 de la Ley 27.793 establece que las personas que quieran acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social no deben percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos o se les suspenderá la pensión.

Para noviembre, el cálculo es el siguiente:

Salario Mínimo, Vital y Móvil: $ 398.800.

Tope de ingresos individuales: $ 797.600.

La legislación aclara que se toma en cuenta el ingreso individual del titular y no la suma de los ingresos de todo el grupo familiar.

Pensionados ANSES. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué pasa si el pensionado supera los dos salarios mínimos

El artículo 7 de la Ley 27.793 establece que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social es compatible con tener un empleo formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos.

Si los ingresos derivados del vínculo laboral o de la inscripción en esos regímenes exceden el límite, la ley prevé la suspensión automática de la pensión mientras se mantenga esa situación.

Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del máximo permitido, el titular podrá solicitar la rehabilitación del beneficio.

Qué dice la reglamentación sobre las pensiones anteriores

El Decreto 84/2026 reglamentó la Ley 27.793 y estableció precisiones sobre la implementación del nuevo régimen.

Entre otros puntos, dispuso que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por vejez continúan bajo las condiciones del Decreto 432/97. También estableció un proceso de conversión de las pensiones anteriores alcanzadas por la nueva legislación.