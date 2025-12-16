Tras más de 80.000 bajas en Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, el Gobierno anunció un requisito clave para evitar la suspensión de la prestación.

De acuerdo a Manuel Adorni, muchas de las bajas fueron resultado de que los pensionados no respondieron a citaciones que nunca recibieron, debido a datos de contacto desactualizado.

¿Cuál es el nuevo requisito que exige el Gobierno para no perder la PNC?

A partir del anuncio en octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige la actualización de la dirección postal, ya que las notificaciones judiciales deben enviarse por correo físico.

Además, se exige cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).

No percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación, contributiva o no contributiva.

No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista, salvo en el caso del monotributo social.

No contar con ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros deben acreditar 10 años de residencia).

No estar detenido ni solicitado de la Justicia.

Documentación obligatoria para solicitar la PNC por Invalidez Laboral

Para solicitar la pensión por invalidez, se debe presentar:

DNI del titular (frente y dorso).

Certificado Médico Oficial (CMO) digital y estudios médicos respaldatorios.

Partida de nacimiento y documentación de los padres (si el solicitante es menor de edad).

Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).

Fotocopias de toda la documentación.

¿Cuánto cobran los titulares de la PNC por Invalidez Laboral?

La ANSES confirmó un aumento del 2,47% sobre los haberes de enero. Junto con el bono de $ 70.000, que se prevé siga vigente para el próximo año, el monto a cobrar es de $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + $ 70.000).