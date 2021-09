PASO 2021 en Córdoba: qué se vota en la provincia para las elecciones de noviembre

En las PASO 2021 de este domingo 12 de septiembre, Córdoba define quiénes serán los candidatos que en las elecciones generales de noviembre competirán por las 9 bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados de la Nación (de las 18 que tiene).

Córdoba , con 3.308.876 habitantes (según el Instituto Geográfico Militar), tiene un padrón de 2.984.631 electores habilitados para votar en 8.874 mesas.

Los diputados en ejercicio que terminan su actual mandato en diciembre son Diego Matías Mestre, María Soledad Carrizo y Brenda Lis Austin (UCR); Pablo Carro (Frente de Todos); Héctor Baldassi y Gabriel Alberto Frizza (PRO); Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandra Vigo (Córdoba Federal). Los candidatos a reemplazarlos serán definidos en estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),

Por otra parte, Córdoba renueva su representación en el Senado en las elecciones de noviembre , ya que terminan su mandato : Laura Elena Rodríguez Machado, Ernesto Félix Martínez (ambos del bloque Frente PRO) y Carlos Alberto Caserio (bloque FdT).

La provincia, ahora también famosa por su nueva ruta del vino y por tener uno de los mejores restaurantes del país según un prestigioso ranking mundial, es gobernada por el peronista Juan Schiaretti desde 2015, cargo para el que fue reelecto en 2019 hasta 2023. El actual es su tercer mandato, ya que debutó en el primer puesto provincial en el período 2007-2011.

hasta cuándo no puedo comprar ni vender alcohol por las elecciones paso 2021: qué pasa con el delivery de bebidas

Si bien las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son el domingo 12 de septiembre, la prohibición de compra y venta de alcohol rige desde el sábado 11 a las 20 horas .

La medida, que aplica a los supermercados, almacenes, kioscos e incluso a los servicios de delivery, está vigente hasta tres horas después de haber terminado la votación . Es decir, recién se habilita a partir de las 21 horas en todo el país.

QUÉ PASA SI vendo ALCOHOL en el horario PROHIBIDO POR LAS ELECCIONES PASO 2021



Los que no respeten la veda de venta, despacho y entrega de bebidas alcohólicas pueden ser denunciados por violación del Código Electoral y ser sancionados. Según el artículo 135, "se impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y hasta 3 horas después de finalizado el acto eleccionario".

NO PUDe IR A VOTAR: CÓMO AVISO PARA QUE NO ME MULTEN

Quienes no cumplan con la obligación de votar tienen 60 días para informar la razón y presentar la documentación que justifique la ausencia para así evitar la multa.

La ausencia puede justificarse de manera online en un trámite fácil en la página infractores.padron.gob.ar