"Estábamos convencidos de que con la vacuna la ganábamos caminando la elección", admite el Gobierno

Luego del mal desempeño del Frente de Todos en las PASO, el Gobierno continúa con su estrategia para revertir los resultados en las urnas de cara a noviembre con una serie de medidas económicas y sociales que implican mayor gasto público e inyección de dinero en la sociedad.

No obstante, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, admitió este martes que la estrategia del Gobierno para asegurarse las elecciones previamente se posaba sobre una variable muy distinta: el avance del Plan Estratégico de vacunación contra el covid-19 a nivel nacional.



El aluvión de pesos sirve para las elecciones, pero no ayuda en 2022



Ferraresi reconoció que, antes de las PASO, el oficialismo se mostraba seguro de que la campaña de vacunación contra el coronavirus , la cual tomó un fuerte impulso en los meses previos a las elecciones primarias, aseguraría todos los votos necesarios para que el Gobierno respire tranquilo .



"Estábamos convencidos de que con la vacuna la elección la ganábamos caminando, porque habíamos vacunado a todo el mundo" , confesó el funcionario a El Destape Radio.

Sin embargo, aceptó que recibieron "un cachetazo" de la gente en las urnas , el cual les hizo comprender que la estrategia de vacunación contra el virus no podía utilizarse como un arma política, ya que esta se entiende como una simple "obligación" del Estado .

"Era como decir que nos voten porque tenemos garantizada la maestra de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de la primaria. Es lógico, es así, no hay vuelta de hoja. La vacuna es lo mismo, una obligación del Estado que la tenía que dar ", admitió el intendente de Avellaneda en uso de licencia.



Además, Ferraresi consideró que si el voto en las urnas no se mostró amigable con el oficialismo "fue por alguna razón" , lo que obliga a "profundizar las políticas" del Gobierno en base a "la idea de que a la gente le vaya mejor ".

Más emisión, más brecha, más desorden económico



Estábamos convencidos de que con la vacuna la elección la ganábamos caminando, porque habíamos vacunado a todo el mundo

El titular de Desarrollo Territorial y Hábitat ilustró la situación con el desempleo: "La obligación es generar trabajo y si una persona desempleada no ve la posibilidad de tener trabajo no los va a votar. No está mal que nos peguen un cachetazo ", remarcó.

En este punto, recordó el desempeño del Frente de Todos en elecciones anteriores con el fin de excusar los resultados de las últimas elecciones primarias: "Nosotros perdimos 2009 y si uno recuerda las políticas más profundas del gobierno de Cristina Kirchner en ampliación de derechos fueron en esos años . En 2013 perdimos de vuelta y terminamos el 2015 con una gestión a toda máquina ", rememoró Ferraresi.

Es por esto que el ministro del Gabinete de Alberto Fernández aseguró que las elecciones de medio término no le "preocupan demasiado" , ya que para él la prioridad es el fin del Gobierno, que este "haya dado bien el examen y que sea aprobado por la gente".