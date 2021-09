PASO 2021: cómo justificar no ir a votar y cómo pagar la multa para salir del Registro de Infractores

Como la ley indica, y a pesar del contexto epidemiológico, el voto en estas elecciones legislativas es obligatorio . Todos los argentinos nativos y por opción que al 14 de noviembre tengan entre 18 y 70 años y estén inscriptos en el padrón electoral deben votar obligatoriamente.

Quienes tengan entre 16 y 18 años, o tengan 15 pero cumplan los 16 el día de la elección tienen derecho optativo al sufragio.

No obstante, existen una serie de razones por las cuales las personas no estarán obligadas a votar pero de todos modos, deberán justificarlo para no pagar una multa de $50.

A continuación, quiénes están exentos de la obligación de votar, cómo pagar la multa a través del sitio oficial del Gobierno y hasta cuándo hay tiempo para justificar el voto.

Elecciones 2021: ¿Quiénes deben justificar el voto?

En un contexto de emergencia sanitaria, las autoridades electorales señalaron que las personas contagiadas de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar pero deberán justificarlo.

Más allá de aquellas personas que estén transitando o sean caso sospechoso de Covid-19, existen ciertas situaciones en las cuales ausentarse a votar está permitido:

Si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares.

Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.

Elecciones 2021: Paso a paso, cómo hacer el trámite si no voté y hasta qué día se puede realizar el trámite

Si la persona se encuentra en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, deberá justificar su ausencia para no quedar registrado en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral en los próximos 60 días después de la elección.

El primer paso para hacer el trámite es ingresar al sitio de Infractores del Gobierno haciendo clic en este enlace.

En segundo lugar, se debe ingresar el número de DNI, seguido del distrito electoral, género y un código de validación.

En último lugar, los votantes pueden consultar si tienen multas pendientes o si han sido infractores.

En el caso de tener una multa por no votar, figura de la siguiente manera:

Registro de Infractores.

Para abonar la sanción, se deberá hacer clic en la opción "Boleta de pago de multa". Luego, se deberá elegir un método de pago: el sitio oficial del Gobierno permite elegir entre pagar a través del Banco Nación o con otros medios de pago.

Registro de Infractores: métodos de pago para generar la boleta de pago de la multa por no ir a votar.

