Las empresas empiezan a planificar sus presupuestos para el año próximo, con proyecciones un poco menos optimistas a las del proyecto que el Gobierno envió al Congreso.

Los balances empresarios tuvieron mejoras en su desempeño en el primer semestre, aunque con recuperación parcial de las ventas y sus resultados operativos, según Qualy. El mejor resultado se dio en sectores eléctrico, petróleo y gas, mientras que las ramas industriales y de servicios mantienen la fragilidad. Casi todos necesitan aumentar ventas para contener la expansión de la deuda financiera de corto plazo, que hoy supera el 40% del total.

Con ese escenario proyectan el 2027, con el aditivo de que es un año electoral y eso puede impulsar estimaciones al alza.

Por el lado del tipo de cambio, aseguran que las empresas realizan sus proyecciones basándose en un dólar entre $1900 y $1950 para fin de año, por encima de la proyección que plasmó el Gobierno en el Presupuesto 2027 ($ 1847).

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Si bien se espera un mayor ingreso de dólares por las exportaciones de energía y minería, sumado a la estabilización por la acumulación de reservas por parte del Banco Central, las elecciones podrían sumar episodios de volatilidad y mayor demanda de cobertura tanto de las empresas como de las personas.

Para la inflación, las empresas también esperan una variación un punto superior a la proyectada por el oficialismo hasta tocar el 19% para diciembre.

“La economía todavía convive con una elevada inercia inflacionaria, existen mecanismos de indexación formales e informales y una recomposición incompleta de precios relativos. La desinflación avanza, pero aún persisten ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios administrados”, explicaron desde Abeceb.

La proyección de crecimiento fue una de las más cuestionadas del proyecto de Presupuesto 2027. En él, el Gobierno plasmó un crecimiento del PBI de 4%. Las empresas esperan una suba similar a la que se verá este año, que desde Abeceb estiman en 2,6%.

El consumo es quizás uno de los grandes dilemas de 2026: mientras los indicadores sobre ventas minoristas se mantienen a la baja, el Gobierno defiende el récord del consumo privado. En el primer semestre, el mismo registró una contracción del 2,4% respecto del semestre anterior.

El presupuesto espera un crecimiento del consumo privado del 3,4%. Sin embargo, desde Abeceb aseguraron que se espera una suba del 2,9% para el año próximo, mientras que en 2026 cerrará con un alza de 1,9%.

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“El consumo masivo comienza a estabilizarse después del fuerte ajuste en volúmenes, mientras los bienes durables tendrán mayor espacio de expansión. El canal será cada vez más determinante, con un e-commerce que continúa ganando participación y crece muy por encima de los canales tradicionales”, agregaron.

Además, esperan una reconfiguración de la geografía de la demanda, con mayor dinamismo en zonas vinculadas a los sectores exportadores, mientras que los grandes centros urbanos seguirán heterogéneos. “Para las compañías, 2027 exigirá presupuestos más segmentados por producto, territorio, canal y momento de compra”.

Esto se dará de la mano de una mejora del salario real cercana al 3% y de una recuperación gradual del crédito.