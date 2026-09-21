El Gobierno de España prepara un decreto para aumentar las exigencias de las universidades. Fuente: Shutterstock.

El Gobierno prepara una nueva normativa para reforzar los requisitos de calidad de los estudios universitarios y aumentar la presencialidad en determinados grados y másteres. La medida alcanzará a las universidades públicas y privadas y establecerá nuevas condiciones para el profesorado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Ejecutivo aprobará un real decreto que será negociado con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y con las organizaciones estudiantiles. La norma buscará garantizar que las titulaciones impartidas en España cumplan determinados estándares de formación y enseñanza.

Entre las nuevas exigencias, el Gobierno plantea que al menos el 50% de las plantillas docentes esté compuesto por profesores con doctorado y que el 40% de las contrataciones corresponda a puestos a tiempo completo. Según Sánchez, estos requisitos también permitirán reducir la precarización del empleo universitario.

¿Qué cambios establecerá el nuevo decreto para las universidades?

La futura normativa también incorporará requisitos de presencialidad para aquellas titulaciones en las que resulte necesaria. Sánchez puso como ejemplo los estudios vinculados al ámbito sanitario, donde el Ejecutivo pretende evitar una expansión de la oferta online que no cumpla con los estándares de formación práctica y presencial.

¿Qué cambios establecerá el nuevo decreto para las universidades? Fuente: Shutterstock Shutterstock

El presidente defendió que un título universitario debe mantener el mismo valor con independencia de la institución en la que se obtenga. En este sentido, cuestionó el crecimiento de determinadas ofertas educativas que, según su planteamiento, convierten servicios que antes formaban parte de la enseñanza universitaria en prestaciones adicionales.

La medida todavía deberá concretarse durante la negociación con la CRUE y los representantes de los estudiantes. Por el momento, el Gobierno adelantó los requisitos vinculados al profesorado y a la presencialidad que pretende incorporar al real decreto.

¿Por qué el Gobierno quiere reforzar los requisitos de la educación universitaria?

Sánchez vinculó el anuncio con la evolución de la matrícula en España durante la última década. Según los datos que presentó, el número de estudiantes de las universidades públicas creció un 3%, mientras que las privadas aumentaron un 128%. Además, las universidades privadas triplicaron el número de alumnos de másteres y estudios de posgrado y ya superan a las públicas en este segmento.

¿Por qué el Gobierno quiere reforzar los requisitos de la educación universitaria? Fuente: EFE.

El presidente atribuyó esta evolución a varios factores, entre ellos la financiación autonómica, la falta de plazas en las universidades públicas y el crecimiento de instituciones privadas. Según los datos expuestos por Sánchez, durante el curso 2024-2025 las universidades públicas recibieron casi 500.000 solicitudes para algo más de 245.000 plazas.

Frente a esta situación, Sánchez destacó que desde 2018 el Estado incrementó un 78% la financiación directa destinada a las universidades públicas. También señaló que estas instituciones reciben más de 600 millones de euros para proyectos de investigación y que el Gobierno destinó 1300 millones de euros a becas para el curso 2025-2026, un 45% más que en 2018.