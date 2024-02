Paro nacional docente: la tajante decisión del Gobierno porteño

El Ministerio de Educación porteño informó este jueves, tras el anuncio del paro docente de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que la Ciudad de Buenos Aires "garantiza" el inicio de las clases el lunes próximo y señaló que "las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes".



A través de un comunicado, la cartera educativa que dirige la ministra Mercedes Miguel, explicó que la semana pasada firmaron con "los 17 sindicatos docentes el acuerdo por un incremento que lleva el salario inicial neto a $871.332 y con antigüedad a $1.132.152".



"Todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario, que empiezan el lunes", precisaron respecto de la jornada del 26 de febrero en la cual arranca el ciclo lectivo en el distrito porteño.



De acuerdo con el cronograma porteño, el 19 de este mes comenzaron las clases los alumnos de primer año de la secundaria con el curso de articulación; mientras que el 26 está previsto el inicio de inicial y primario y el 4 de marzo los restantes años del nivel medio.

CTERA se moviliza en reclamo de los fondos docentes

La información difundida por el Gobierno porteño fue luego del anuncio de CTERA de convocar a un paro docente para el lunes con movilización en todas las provincias en reclamo de una paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos".



Además, la organización gremial determinó presentarse el martes 27 para exigir ante Nación la transferencia del Fondo y de todos los programas educativos para las provincias.

En caso de no obtener respuestas satisfactorias, convocarán al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para el día miércoles 28 con la intención de definir los pasos a seguir.