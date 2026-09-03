Decretan un nuevo paro de aeropuertos en todo el país que frenará las operaciones en Semana Santa: las 12 ciudades afectadas. Foto: EFE

Este jueves los trabajadores estatales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) vinculados a ATE llevarán a cabo una serie de asambleas y medidas de fuerza que paralizarán los distintos aeropuertos del país.

Esto ocurrirá en dos franjas horarias: de 9 a 12 horas y de 18 a 21, tanto hoy como mañana viernes. Frente a esto, el Gobierno intimó a los trabajadores a cumplir con al menos el 75% de las prestaciones aéreas por tratarse de un servicio esencial.

La medida afectará a 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque. Según había anunciado el gremio, durante las franjas de protesta solo quedarían garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos.

La intimación se realizó en concordancia con el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la Ley 27.802, que declara a la aeronáutica comercial como servicio esencial y determina que, ante conflictos colectivos, debe mantenerse una cobertura mínima equivalente al 75% de la operación normal.

Durante ambas jornadas, la ANAC llevará adelante tareas de fiscalización en todos los aeropuertos del país para verificar que se cumpla ese piso mínimo. La autoridad aeronáutica remarcó que el incumplimiento puede derivar en sanciones.

ATE

El reclamo gremial responde a un estancamiento en las negociaciones y al atraso salarial. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector”.

Desde la organización advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo roza el 40% durante la actual gestión y exigieron el pago de adicionales contemplados en paritarias, la reapertura de la discusión sectorial y mayor financiamiento para la fiscalización.

Fuera de los períodos comprendidos entre 9 y 12 y entre 18 y 21, se espera que los servicios aeroportuarios se desarrollen con normalidad. De todos modos, no se descartan demoras o reprogramaciones puntuales en los horarios alcanzados por las asambleas.

Se recomienda a los pasajeros con vuelos previstos para hoy y mañana consultar previamente el estado de su itinerario con la compañía aérea y mantenerse atentos a eventuales comunicaciones o actualizaciones.