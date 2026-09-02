Quienes viajen a Estados Unidos durante septiembre tendrán que prestar especial atención a una regla poco conocida relacionada con el equipaje para evitar inconvenientes con las autoridades.

El país restringe y en ciertos casos prohíbe el ingreso de determinados productos agrícolas debido a que el riesgo de que puedan transportar plagas y enfermedades capaces de afectar la agricultura nacional.

De acuerdo con la indicación oficial, todos los viajeros que ingresen a Estados Unidos deben declarar cualquier producto agrícola y silvestre que lleven consigo.

La regla que tienen que cumplir todos viajeros

Los pasajeros deben informar a los funcionarios de US Customs and Border Protection si llevan productos agrícolas.

También deben comunicar si antes de viajar a Estados Unidos visitaron una granja o estuvieron en contacto con animales.

Quienes lleven productos agrícolas deben declararlos antes. Shutterstock + Canva

Una vez realizada la declaración, los inspectores agrícolas pueden revisar los artículos para comprobar que cumplan con todos los requisitos de ingreso y que no contengan plagas o enfermedades perjudiciales.

La decisión final sobre si un producto puede ingresar al país corresponde a los inspectores estadounidenses.

Información clave sobre esta regla que todos deben conocer

Las plantas que se transporten y estén destinadas a cultivo tienen requisitos específicos que deben cumplir para viajar.

Una de las reglas principales es que las plantas con tierra están prohibidas, en cambio, los viajeros pueden llevar 12 plantas o menos sin raíces cubiertas de tierra, siempre que cumplan con determinadas condiciones, como

No deben estar prohibidas por otras normas

No deben estar protegidas por la Endangered Species Act o la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Deben contar con un certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de salida

El certificado debe indicar que las plantas están libres de plagas y enfermedades

Las plantas serán inspeccionadas por U.S. Customs and Border Protection en el primer puerto de entrada

En caso de querer ingresar 13 o más, será necesario obtener un permiso de importación de APHIS y enviar las plantas directamente a la estación de inspección del USDA más cercana.