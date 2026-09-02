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Quienes viajen a Estados Unidos durante septiembre tendrán que prestar especial atención a una regla poco conocida relacionada con el equipaje para evitar inconvenientes con las autoridades.
El país restringe y en ciertos casos prohíbe el ingreso de determinados productos agrícolas debido a que el riesgo de que puedan transportar plagas y enfermedades capaces de afectar la agricultura nacional.
De acuerdo con la indicación oficial, todos los viajeros que ingresen a Estados Unidos deben declarar cualquier producto agrícola y silvestre que lleven consigo.
La regla que tienen que cumplir todos viajeros
Los pasajeros deben informar a los funcionarios de US Customs and Border Protection si llevan productos agrícolas.
También deben comunicar si antes de viajar a Estados Unidos visitaron una granja o estuvieron en contacto con animales.
Una vez realizada la declaración, los inspectores agrícolas pueden revisar los artículos para comprobar que cumplan con todos los requisitos de ingreso y que no contengan plagas o enfermedades perjudiciales.
La decisión final sobre si un producto puede ingresar al país corresponde a los inspectores estadounidenses.
Información clave sobre esta regla que todos deben conocer
Las plantas que se transporten y estén destinadas a cultivo tienen requisitos específicos que deben cumplir para viajar.
Una de las reglas principales es que las plantas con tierra están prohibidas, en cambio, los viajeros pueden llevar 12 plantas o menos sin raíces cubiertas de tierra, siempre que cumplan con determinadas condiciones, como
- No deben estar prohibidas por otras normas
- No deben estar protegidas por la Endangered Species Act o la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
- Deben contar con un certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de salida
- El certificado debe indicar que las plantas están libres de plagas y enfermedades
- Las plantas serán inspeccionadas por U.S. Customs and Border Protection en el primer puerto de entrada
En caso de querer ingresar 13 o más, será necesario obtener un permiso de importación de APHIS y enviar las plantas directamente a la estación de inspección del USDA más cercana.