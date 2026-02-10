En el marco de la jornada de protesta impulsada por CTA (Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina) contra la reforma laboral del Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados) anunció un paro total de todas las líneas de subte el próximo miércoles 11 de febrero. En el comunicado titulado “No a la reforma laboral”, la AGTSyP anunciaron su adehsión a la movilización al Congreso de la Nación y el cese de actividades de todas las líneas de subte para protestar contra la reforma laboral. Sin embargo, el cese de actividades no será durante todo el día. El cese será a las 21 horas y durará hasta el cierre. El secretario general del gremio, Néstor Segovia y la secretaria de Organización, Virgnia Bouvet, firmaron el comunicado publicado este 10 de febrero. “Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro adherimos a la movilización y al cese de actividades contra la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Javier Milei”, introduce. “La reforma laboral representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores. No podemos permitir que avance”, señala el comunicado del gremio y luego añade: “Este miércoles, en unidad, nos movilizamos al Congreso para decir NO a la reforma laboral”. Esta decisión se da en el marco del paro que llevarán adelante distintos gremios impulsados por la CGT y ATE. Los gremios confirmaron su asistencia a la marcha frente al Congreso, el cual tratará la reforma nacional este miércoles y buscará obtener media sanción para avanzar con este proyecto. Se espera una movilización masiva con sindicatos de todos los sectores. Cabe destacar que el servicio de colectivos, por su parte, mantendrá sus servicios garantizados y no realizará paro, en pos de que los trabajadores se dirijan a la marcha contra la reforma laboral.