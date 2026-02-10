La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que este miércoles 11 de febrero habrá paro de los trabajadores con movilización al Congreso de la Nación en protesta a la reforma laboral. Esta movilización tendrá un alto nivel de adhesión de distintos gremios; sin embargo, el sector del transporte tiene una postura dispar y habrá funcionamiento normal con ceses de actividades parciales en algunos casos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) no se unirá al paro de 12 horas, que estuvo en análisis en la organización gremial. No obstante, tendrá ceses de actividades parciales. Así lo remarcó Juan Carlos Schmid, titular de la CATT, en una conferencia de prensa realizada tras la reunión: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”. Schmid explicó que la decisión se basa en “garantizar que la gente llegue.” Asimismo, indicó: “Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres, pero de esa manera vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderado por Roberto Fernández, confirmó que no se realizará ningún paro ni cese de actividades. En conclusión, este miércoles 11 de febrero estará garantizado el servicio de colectivos, subtes y trenes, mientras que los transportes marítimos, aéreos y terrestres tendrán un cese de actividades parcial.