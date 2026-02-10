La Mesa Política Nacional se reunió este mediodía para definir el texto final del proyecto de modernización laboral que se votará mañana en el recinto del Senado, y aunque continúa el hermetismo con respecto de cuáles van a ser esas modificaciones, la oposición consiguió acordar con el Gobierno el terreno para la “media sanción”. La reunión de la cúpula ministerial se llevó a cabo en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a las 11. Hubo asistencia completa: participó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo y asesor de Karina, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Además, del encuentro formó parte el ministro de Economía, Luis Caputo, quien avaló los cambios propuestos por los gobernadores con respecto de la baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias. La participación del titular del Palacio de Hacienda fue clave para que el clan negociador se asegure la victoria legislativa, ya que gran parte del proyecto laboral implica reformas tributarias. El elenco estable se reunió con frecuencia durante las últimas semanas para llevar a cabo las definiciones por la reforma laboral, mientras que Bullrich se cruzaba la Avenida de Mayo para ir y llevar las negociaciones con los senadores aliados. Aunque el arca más “política” chocaba con el ala dura del oficialismo hasta la semana pasada sobre el margen de negociación, a un día de la sanción habrían llegado a un acuerdo unánime. A la salida del encuentro, uno de los miembros clave de la mesa aseguró ante la consulta de El Cronista que los miembros avalaron todas las modificaciones propuestas. La senadora Bullrich anoche entabló una extensa reunión nocturna con los senadores aliados para sellar cuáles van a ser esos cambios. “Hay modificaciones en alrededor de 30 artículos“, adelantó a la prensa la exministra de Seguridad a la salida del cónclave parlamentario. Tras realizar un repaso de cada punto del dictamen, la senadora aseguró: “Llegamos a un acuerdo muy sólido respecto de una ley laboral muy equilibrada, muy buena... Así que el miércoles, a votarla”. Fuentes parlamentarias mantuvieron el hermetismo que pidió el Gobierno para no empantanar la negociación, pero este medio pudo reconstruir que anoche no todos los detalles estaban saldados. Hoy a las 14 habrá una reunión de labor parlamentaria -corrida de las 12- para terminar determinar la estrategia por la votación en particular y, allí, los senadores conocerán la palabra final del Ejecutivo. El Cronista adelantó que el tema central que acordó el Gobierno para destrabar la reforma laboral es el pedido entorno a Ganancias. Fuentes provinciales aseguraron que los ministros ya les dejaron saber que cederán con eliminar el artículo que bajaba las alícuotas del impuesto coparticipable, pese a la resistencia que impusieron hasta último momento, y hay una contrapropuesta de Economía en ese sentido. Sería para que, en un proyecto aparte o en una modificación del proyecto laboral, se plantee que el efecto sea a dos años, al menos en el 50%, y que esté atado a la actividad -el crecimiento que estima el Gobierno es del 4%- para que no empiece a implementarse antes de que el Estado pueda asegurarse un equilibrio en las cuentas públicas. Dentro de esos aspectos también se encuentra, tal como contó este medio, lo relativo a la caja sindical: los aliados pidieron eliminar la voluntariedad de los aportes “solidarios”y a la habilitación del pago de salarios a través de cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que son las billeteras virtuales. Los detalles entorno a cómo se administrará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para otorgarle a las empresas un mecanismo de ahorro obligatorio para pagar las indemnizaciones también era otra cuestión que los aliados pidieron. Desde el oficialismo aseguraron que hay “casi total consenso” pero que los cambios “recién se van a decir en la sesión” programada para este miércoles a las 11, de manera tal que las negociaciones no se empantanen. Fue por eso que, además, los gobernadores aliados no asistieron al encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la semana pasada.