Paro de colectivos: qué líneas dejarán de funcionar esta medianoche

A partir de la medianoche de este jueves, distintas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires no estarán prestando sus servicios por "falta de pago", confirmaron a El Cronista fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). "Es así, por falta de pago, hay paro de actividades en aquellas líneas que no cumplan con el pago", aseguraron.

De momento, las líneas que están adheridas al paro son 63, 149, 159, 194, 219, 228, 300, 338, 372, 584 y 619.

La UTA en un comunicado advirtió: "Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes sin haberse dado cumplimiento al pago de salarios, por parte de una gran cantidad de empresas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de las 00 horas del día 7 de marzo del corriente, se llevará adelante la retención de tareas en las empresas que no hayan cancelado los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados".

"Las acciones resueltas, son una manifestación de sensatez para aquellos trabajadores que prestaron servicios durante todo el mes, y pretenden cobrar su merecido sueldo en la fecha de pago", agrega el texto.

Fuentes de la Secretaría de Transporte aclararon que la medida "es una decisión aislada de un puñado de empresas, a quienes les corresponde la obligación del pago salarial de los empleados", según dijeron, como si fuera un lock out. "Uta no ha comunicado nada a Transporte, tampoco en sus redes; nosotros tenemos que son empresas aisladas. Si no cumplen, es resentimiento de servicio y es grave (multa)", explicaron a este diario.

La Secretaría de Transporte advirtió, además, que "respecto a las líneas nacionales, los fondos para las empresas están asegurados y próximos a transferirse, dentro de los plazos en que habitualmente se realizan".

La dependencia informó también que "las líneas nacionales son de la 1 al 200".





El martes pasado hubo otro paro

Este es el segundo paro de colectivos que hubo en la semana. El martes pasado, tras concluir sin acuerdo la instancia de conciliación obligatoria dictaminada por la Secretaría de Trabajo, la UTA realizó un paro de 24 horas en el interior del país.

Según lo expresado en redes sociales, la UTA exige una mejora salarial equiparable a la obtenida por los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos salarios básicos superaron los $600,000 en enero y los $700,000 en febrero.