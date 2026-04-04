El regreso a las actividades luego de las vacaciones de Semana Santa será interrumpido por un megabloqueo que la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, anunciaron para el lunes 6 de abril, afectando así a millones de usuarios que van por las vías y autopistas en todo el país. El transporte de mercancías y el flujo de autos particulares deberán enfrentar este paro. Según se dio a conocer, la movilización de la ANTAC que terminará en un paro nacional con bloqueo de las principales arterias del país, tiene que ver con problemas coyunturales que el Gobierno de Claudia Sheinbuam, no habría dado respuesta aún, uno de ellos en materia de salud, al igual que en el alza de precios, entre otras afectaciones que tienen incómodos a los transportistas. Según se conoció, la ANTAC indicó que el paro tendrá lugar el lunes 6 de abril con inicio oficial a las 7:00 hs, logrando así un fuerte impacto en las familias que aún se encuentran regresando de las vacaciones de Semana Santa. De haberse hecho en otro de los días de la semana, el impacto en las operaciones éxodo o retorno podría tener mayores consecuencias para los viajeros. Al bloqueo de los transportistas se le unirán también los agricultores quienes le exigen al Gobierno de Claudia Sheinbaum “soberanía alimentaría”, con el fin de cortar con las importaciones injustas y créditos que consideran usureros. “La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene”, indicó el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, FNRCM, para la agencia de noticias EFE. El presidente de ANTAC, David Estévez hizo un llamado a todos los mexicanos a “paralizar todo”, si el Gobierno de México no atiende sus necesidades y problema. Entre tanto la Secretaría de Gobernación, Segob, indicó que “no hay motivo para la movilización”, generando así mayor tensión entre ambas partes, con lo cual, este lunes 6 de abril México enfrentará un nuevo bloqueo de transportistas a nivel nacional.