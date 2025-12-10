El conflicto del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión, luego de que la audiencia convocada en la Secretaría de Trabajo concluyó sin avances y quedó centrada exclusivamente en el reclamo empresario por los subsidios y en la posibilidad de pagar el aguinaldo de manera fraccionada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que la discusión salarial quedó desplazada y reiteró su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo durante 2024 y 2025.

Según informó la organización gremial en un comunicado oficial, la conducción nacional concurrió al encuentro con el objetivo de “conseguir mejoras salariales y lograr la recomposición del poder adquisitivo”, pero la reunión terminó reducida a un debate sobre el esquema de compensaciones estatales. Para la UTA, ese enfoque resultó insuficiente frente a un deterioro de ingresos que viene acumulando presión desde mediados de este año.

El gremio remarcó que la discusión por los subsidios “es ajena” al cobro de los haberes y sostuvo que esa tensión entre Estado y empresas “no puede estar atada” al salario de los trabajadores. En el texto, la UTA señaló que son los actores empresarios y las autoridades quienes deben “encontrar las soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de transporte del AMBA” y asegurar el pago íntegro de los sueldos.

La posibilidad de que el aguinaldo se abone de forma fraccionada encendió una nueva alarma entre los choferes, en un contexto donde las últimas semanas ya estuvieron atravesadas por medidas de fuerza en varias líneas por la falta de acreditación de los haberes de noviembre. En aquella ocasión, casi 40 servicios interrumpieron la actividad ante el incumplimiento salarial, un escenario que expuso la fragilidad financiera del sector.

Roberto Fernandez, líder de la UTA

El gremio sostuvo que “el salario es el pago que, por el esfuerzo diario, reciben los trabajadores” y calificó como “injusto y arbitrario” que miles de choferes vivieran con incertidumbre a pocos días de las fiestas. También recordó que el cumplimiento en tiempo y forma es una obligación legal que no puede condicionarse a la dinámica de las transferencias estatales.

En paralelo, las cámaras empresarias vienen planteando desde hace semanas que los atrasos en los subsidios dificultan el pago de los sueldos y proponen esquemas escalonados tanto para noviembre como para el medio aguinaldo. Para las compañías, la situación es “crítica” y requiere una actualización urgente de la estructura de costos. El Gobierno avanzó días atrás con la Resolución 86/2025, que ajustó la matriz de compensaciones, aunque la medida llegó sobre el límite del calendario y no logró disipar la desconfianza entre las partes.

Con la negociación trabada, la UTA pidió al Gobierno que intervenga para “hacer cumplir la legislación vigente” y garantizar un ámbito formal para discutir recomposiciones salariales “sin ataduras”. El gremio evitó anticipar medidas concretas, pero el tono del comunicado dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si no aparecen definiciones en los próximos días.