Paro de colectivos en el AMBA: la UTA irá al cese de tareas si no pagan, ¿a qué hora empezaría y qué líneas estarían afectadas?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó el paro de colectivos pautado para el jueves 11 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida de fuerza que afectará a más de 300 líneas urbanas se efectivizará mañana de manera inmediata ante la ausencia de la acreditación de los haberes de marzo con aumento.

"En el día de mañana (por el jueves 11 de abril) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas" , especificó el gremio conducido por Roberto Fernández a través de un comunicado.

En lo que fue el último intento por encauzar el conflicto, las empresas alegaron una vez más la imposibilidad de hacer frente al desembolso que, según estimaron, asciende a $ 50.000 millones sólo en carácter de diferencial.

"El sector no asumirá compromiso alguno que luego no pueda garantizar el cumplimiento efectivo. Las empresas han perdido capital a lo largo de estos años y sin capital no hay empresas, ni fuentes de trabajo. Si por cualquier motivo en las mencionadas circunstancias se decidiera que el sector empresario deba abonar otro salario que no sea el homologado en el acuerdo del 2 de febrero próximo pasado, debemos señalar que se carecerán de los recursos para afrontar el mismo" , apuntaron la AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA.

En tanto, el Gobierno nacional mediante la Secretaría de Transporte, reiteró el cumplimento de acreditación de los fondos de subsidios comprometidos; escenario que para las firmas resultó "erróneo" por basarse en valores que "no reflejan los costos reales" .

"Rubros como el combustible, el nivel de recaudación, y las necesidades de inversión por renovación de flota no reflejan la realidad haciendo que el sector este cada vez peor y más lejos de normalizarse. Apelamos a la responsabilidad de las autoridades que 'regulan' esta actividad para que cumplan su parte del contrato" , sumaron las cámaras empresariales.



¿Cuáles son las líneas que se verían afectadas por el paro de colectivos de la UTA en el AMBA?



En la región metropolitana circulan 342 líneas de colectivos integradas por tres subgrupos y que se verán afectados por el paro convocado por la UTA: