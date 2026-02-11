Este miércoles 11 de febrero, el Senado debatirá el proyecto de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional, una iniciativa que plantea cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo. La jornada legislativa será acompañada por movilizaciones de organizaciones gremiales de distintos espacios y medidas de fuerza que afectarán servicios públicos, transporte y la administración estatal. El frente gremial opositor que integran la UOM, ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros dispuso un paro general para este miércoles. Además, se suma a la medida el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado una huelga general, y aseguró que los trabajadores cuentan con “cobertura legal” para adherir. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) descartó un paro total y resolvió aplicar ceses de actividades parciales, organizados por cada sindicato del sector. Su titular, Juan Carlos Schmid, explicó que las medidas comenzarán a partir de las 13:00, con interrupciones de entre 2 y 4 horas según la actividad, para facilitar la asistencia a la concentración frente al Congreso. Durante la mañana, los servicios funcionarán con normalidad. Hacia la tarde podrían producirse demoras o interrupciones puntuales. “Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga”, aclaró. Entre los sectores que aplicarán medidas parciales se encuentran: La protesta central de la CGT será a partir de las 15:00 horas en la Plaza de los Dos Congresos, aunque la central obrera no convocó paro general en esta instancia. Pese al clima de protesta, los principales gremios del transporte terrestre no realizarán paro total. En síntesis, el transporte público funcionará normalmente hasta el mediodía, con posibles interrupciones desde la tarde debido a los ceses parciales. El paro total de ATE desde las 00:00 de este miércoles impactará en la mayoría de los organismos estatales, con guardias mínimas en áreas esenciales. Los principales servicios afectados serán: ATE confirmó además 22 puntos de protesta en CABA, entre ellos el Congreso, Obelisco, Plaza de Mayo, CCK, Hospital Argerich, Parque Centenario y Parque Lezama.