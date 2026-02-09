La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) definió esta tarde avanzar con un paro de actividades para afrontar el tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza llega luego de que la Confederación General del Trabajo anunciara que, para el próximo miércoles, se haría una movilización “masiva” pero dejando en manos de los gremios la posibilidad de dictar otras medidas. “Vamos a declarar un cese de actividades desde las 13. Estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca convenios internacionales y favorece decididamente al sector empresarial”, dijo el titular de la CATT, Juan Carlos Schmidt, en conferencia de prensa. A la medida de fuerza se plegarán, además de los subtes, los aeronavegantes, APLA, Viales, SOMU, Obreros Navales, entre otros. Quedan afuera de la medida UTA (colectivos) y la Unión Ferroviaria. Juan Carlos Schmid, secretario General de la CATT, reiteró el rechazo a la reforma por “atacar los derechos constitucionales”, “violentar muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y porque “favorece decididamente al sector empresarial”. Asimismo, destacó que, desde “hace cuarenta años y cada vez que hay un estancamiento económico, se viene agitando el hecho de que modernizando las relaciones laborales se va a terminar con el desempleo, con la regresión de los salarios y generar una mejor distribución de la riqueza. Pero esto no ha sucedido, acá hay gente que cada vez trabaja más para ganar menos”. En la reunión, además, se lanzaron duras críticas a los legisladores que “demostraron en varias oportunidades estar más permeable al poder económico y a su propia conveniencia en los gobernadores, que al interés común de nuestra gente y de la nación”. Finalmente, Juan Pablo Brey, secretario Gremial de la CATT, expresó: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.