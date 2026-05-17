Este sábado, 16 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5117 (Desgracia). Soñar con Desgracia suele reflejar temores, ansiedad o sensación de pérdida de control. Es un símbolo de preocupaciones internas, no una predicción literal. También puede invitar a la prudencia y a revisar decisiones o vínculos frágiles. Úsalo como impulso para fortalecer la resiliencia y buscar apoyo emocional. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: