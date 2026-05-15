La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este 15 de mayo se hará una marcha nacional que partirá desde la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con destino al Zócalo capitalino. La protesta forma parte de una movilización con la que el magisterio busca presionar al gobierno federal para atender demandas laborales, sindicales y de seguridad social. Entre las principales exigencias se encuentran la derogación de la reforma educativa impulsada durante la actual administración, un incremento salarial del 100%, la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como cambios en el sistema de pensiones, mejores condiciones de trabajo y mayor democracia sindical. La dirigencia de la CNTE explicó que esta marcha integra una estrategia escalonada de protestas que previamente incluyó paros de 24, 48 y 72 horas en distintos estados, además de consultas y asambleas con las bases docentes. Durante una conferencia de prensa, representantes de diversas secciones sindicales informaron que la Asamblea Nacional Representativa, programada para el 16 de mayo, definirá las siguientes acciones del movimiento, incluida la posibilidad de convocar a una huelga nacional. Los líderes magisteriales señalaron que dentro de su plan de movilización también contemplan: Asimismo, indicaron que mantienen diálogo con padres de familia y comunidades escolares para explicar los motivos de las protestas y solicitar su apoyo, al considerar que sus demandas están vinculadas con la defensa de la educación pública y el acceso a un sistema de pensiones digno para el sector educativo. El exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga, también convocó a una marcha para el próximo 15 de mayo. El exfuncionario pidió a los participantes reunirse a las 09 en la estación Buenavista del Metro de la Ciudad de México. De acuerdo con su convocatoria, el objetivo de la movilización es “refundar” la Secretaría de Educación Pública encabezada por Mario Delgado Carrillo. Además, exigió la salida de diversos funcionarios y planteó el regreso de una pedagogía vinculada al obradorismo, así como poner fin a lo que calificó como “mentiras” dentro del sistema educativo y replantear la relación de la educación mexicana con organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF y la OCDE.