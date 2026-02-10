Los sindicatos argentinos escribirán mañana y en los próximos días un nuevo capítulo que promete hacer historia en las relaciones laborales a causa de la sanción de una reforma del mundo del trabajo que califican de inconsulta. La Confederación General del Trabajo anunció una movilización que se concretará mañana desde el mediodía al Congreso, habla de una resolución “política” para trabar la ley o para desarticularla todo lo posible. La estrategia cegetista fue definida en varias reuniones, en particular en la de Consejo Directivo del viernes pasado: se propone buscar diálogo con los actores parlamentarios, marchas, un posible paro general “más adelante” y la judicialización posterior. Claro, que algunos actores de peso pretendían rápidas medidas de acción directa. Esa actitud generó algunos roces públicos en los que se habló de “compañeros descalzados” que no respetan lo acordado. Sin embargo, el centro del argumento de la Central Obrera está en la falta de diálogo por parte del oficialismo. Esa línea es la que cultiva por estas horas el secretario General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible, Mario Lavia, quién busca echar por tierra algunos argumentos repetidos: los convenios colectivos no son los mismos que los de la década de 1970 y la modernización “es necesaria” en algunos sectores, pero a través del diálogo. “Los dirigentes gremiales tenemos la obligación y la responsabilidad de dialogar. Cuando uno dialoga tiene que ser escuchado y cuando uno ve lo que ocurrió en este último tiempo, lo que uno nota es un claro sesgo ideológico del gobierno, sin demasiado diálogo no solo con trabajadores, sino también buena parte de la industria, el caso de las pymes y demás“, ejemplificó. El dirigente puso como ejemplo las palabras del secretario de trabajo, Julio Cordero, quién suele afirmar que esta modernización o reforma laboral “no va a afectar ningún derecho, todo lo contrario, va a traer soluciones” pero, sin embargo, esconden “la ley bajo siete candados, como dijo Patricia Bullrich”. “¿Por qué no nos cuentan de qué se trata la reforma o modernización laboral?" señaló. Por estas horas, la senadora Bullrich afirmó que se introdujeron decenas de cambios al dictamen firmado en diciembre. Según confirmó El Cronista, eso cambios aun no fueron dados a conocer a las bancadas opositoras que se preparan para debatirlos sin haber podido analizarlos. Lavia se pregunta además si una ley de estas características puede “alcanzar los consensos necesarios en extraordinarias” como busca el Gobierno nacional: “Me parece que necesitamos tiempo, necesitamos diálogo, necesitamos acuerdos, necesitamos consensos y pareciera que el envión electoral al gobierno le pareció que tenía que hacer todo”. El petrolero recordó que la CGT se puso a disposición desde el Pacto de Mayo para dialogar y que el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez participó de esa mesa de diálogo “en la que no se escuchó a CGT”. “Ahora lo mismo, nos invitaron a la Comisión de Trabajo con nuestras exposiciones. Estamos convencidos que hay que hacer y que no se puede esperar en un país con informalidad del trabajo, pero lo que sí claramente necesitamos es encontrar los consensos para que esto se pueda resolver y no alcanza con una reforma laboral”, señaló. En ese sentido, comentó que los sindicatos y las empresas entienden que hoy los salarios “no son un problema” pero que sí hay que avanzar con “una reforma tributaria, una reforma impositiva”. Lavia señala que algunos de los argumentos del gobierno, como la ultraactividad son, al menos, engañosos. Si bien los Convenios Colectivos de Trabajo fueron sancionados hace décadas, en la mayoría de los casos “se le han realizado adendas” para actualizarlos. “¿Qué dicen nuestros trabajadores? Tiene muy claro que no tiene manera si no se modernizan, si no se capacitan. Ya estamos con la inteligencia artificial, tenemos nuestros convenios discutiéndolos permanentemente, pues se generan nuevas tecnologías dentro de la refinación de petróleo, de los yacimientos", comentó. En ese sentido abundó: “Es una mentira también que los convenios colectivos trabajen están desde hace años sin modificar. Eso es una mentira. Nuestro convenio colectivo de trabajo también data de hace muchos años, pero nosotros hemos hecho muchas adendas que significaron, precisamente, aggiornarlos”. Luego reiteró que “es una mentira que no se quiere discutir”. “Claro que queremos discutirlo. Ahora, ¿dónde hay que discutirlo? En los sectores que son necesarios. Mi pregunta es, ¿por qué deberíamos modificar las cosas que están bien? ¿Por qué uno se enojan cuando nosotros decimos que la rechazamos? Vos no podés este decir que estás de acuerdo con algo que no conocés", añadió. La Central Obrera, mientras tanto, habla de una resolución política a un conflicto que no es gremial. Se manifestará y, de ser necesario, incrementará las medidas, asegura Leiva. El dirigente petrolero aclara que no está de acuerdo con la posición de los “duros” que piden un paro general ahora: “Esta unidad fue trabajada con mucha discusión, incluso cuando se eligió al triunvirato. Me parece que costó mucho y tenemos que cuidarla”. “Nos comprometimos a a cumplir con un diseño y una estrategia que había marcado la Consejo de la CGT que todos adherimos, que iba a ser de un trabajo de menor a mayor. Sí todavía aún no se han cumplido esas etapas, mi reproche es a aquellos compañeros que no cumplen o dicen una cosa de un lado y después hacen otra y eso no está bien”, apuntó. Para Lavia “nadie le va a escapar este y menos el movimiento obrero con su historia” y que si hay que hacer una medida de su directa, la CGT la hará en su momento. “No se define en la calle, se define políticamente. Porque los que votan la ley son este los de legisladores. Entonces, ¿cuál es la tarea y la estrategia de la CGT? Hay que convencer a los legisladores que esto no es bueno para los trabajadores. Después veremos si hay que judicializarlo, que estoy convencido que la CGT lo va a hacer“, concluyó.