El Gobierno confirmó este miércoles la firma de un acta acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes del sector universitario. El acuerdo establece una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y una serie de mejoras presupuestarias para las universidades nacionales.

Según el comunicado oficial del ministerio, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio —sobre los básicos vigentes a mayo de 2026— y un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre.

En materia presupuestaria, el Ejecutivo actualizará en un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026 y dispondrá un incremento de $ 50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para este año. Para las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% del Programa Becas Manuel Belgrano, también desde junio.

Por último, se garantizan los fondos de capacitación para las entidades gremiales y se establece la obligación de las universidades de rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.

Más fondos para funcionamiento, hospitales y becas

Además del aumento salarial, el acta incluye tres compromisos adicionales:

Gastos de funcionamiento : el Poder Ejecutivo actualizará un 20% el monto destinado al funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026.

Hospitales universitarios : se dispondrá un incremento de $ 50.000.000.000 en la partida para 2026. Este monto se suma a los $ 80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venía siendo reclamada.

Becas Manuel Belgrano : se establece una actualización del 50% a partir de junio de 2026.

El acta también garantiza los fondos de capacitación para las entidades gremiales y establece que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.

El trasfondo: más de dos años de conflicto

El acuerdo llega luego de un conflicto extendido que tuvo como eje central la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, pero cuya aplicación el Gobierno resistió por vía judicial y mediante decreto.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios docentes aumentaron un 178%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 293%, lo que se tradujo en una pérdida real del poder adquisitivo de alrededor del 29%, con un piso del 33% en los momentos más críticos de 2024.

El deterioro tuvo consecuencias concretas en el sistema: según el CIN, más de 10.000 profesionales dejaron sus cargos como resultado del recorte. Al mismo tiempo, el presupuesto asignado al sistema universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026, con transferencias que acumulan una baja real del 45,6%.

El escenario salarial llegó a extremos difíciles de soslayar. Un profesor titular con dedicación simple percibió en mayo de 2026 apenas $ 593.355 brutos, cifra que no alcanzó la Canasta Básica Alimentaria de marzo de 2026, que el INDEC ubicó en $ 658.011.