Tras el último acuerdo paritario sellado el pasado 6 de marzo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), oficializaron las escalas salariales que regirán para el mes de abril de 2026. El convenio, enmarcado en el CCT 130/75, establece una hoja de ruta para el trimestre abril-junio que combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector más numeroso del país. Las partes acordaron un incremento total del 5% remunerativo, el cual se aplicará sobre las escalas básicas vigentes a marzo de 2026 (incluyendo las sumas no remunerativas percibidas a esa fecha). Este aumento se liquidará en tres tramos: Una de las claves del acuerdo para abril es la incorporación de una nueva recomposición no remunerativa de $ 20.000. Esta suma se adiciona a los $ 100.000 que ya se venían percibiendo bajo el mismo concepto, totalizando un monto fijo de $ 120.000, que no está sujeto a descuentos jubilatorios, aunque sí a los aportes de obra social y cuota sindical. Con la actualización del 2% correspondiente a este mes, los sueldos básicos quedaron establecidos de la siguiente manera (a los que se deben sumar los $ 120.000 no remunerativos): Cabe recordar que, sobre estos valores básicos, los trabajadores deben sumar los adicionales correspondientes por antigüedad (1% por año trabajado) y el presentismo (asignación complementaria del 8,33% s/ básico + NR), lo que elevará el ingreso de bolsillo final dependiendo de la situación particular de cada empleado. Con este esquema, un empleado de la categoría inicial (Maestranza A) tendrá en abril un ingreso conformado por un básico de $ 1.078.911 más las sumas no remunerativas, superando el piso de $ 1.200.000 brutos antes de adicionales.