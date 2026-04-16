La Asociación Bancaria oficializó este jueves el nuevo esquema salarial para los trabajadores del sector correspondiente al mes de marzo de 2026. Tras un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales, el sindicato que conduce Sergio Palazzo aplicará un ajuste del 3,4%, lo que permite que el salario inicial de la actividad supere cómodamente los dos millones de pesos. Con este último incremento, los bancarios cierran el primer trimestre del año con una suba acumulada del 9,4% respecto a los sueldos de diciembre de 2025, buscando blindar el poder adquisitivo frente al avance de la inflación. A partir de la actualización del 3,4%, el salario inicial para un empleado que recién ingresa a la actividad (más la participación en las Ganancias/ROE) quedó conformado de la siguiente manera: Este monto rige para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. Uno de los ítems más esperados por los trabajadores del sector es el pago extraordinario por el Día del Bancario. Según el comunicado emitido por el Secretariado General Nacional, el monto mínimo para este beneficio se ha actualizado en sintonía con las escalas vigentes. De esta manera, el bono por el Día del Bancario arranca en un piso de $ 2.014.092,28. Desde el gremio aclararon que esta cifra es provisional, ya que será “corregida por futuras actualizaciones” salariales que se pacten antes de la fecha de cobro. El acuerdo sellado con las cámaras bancarias garantiza la continuidad de los ajustes en el corto plazo. Según lo informado por la entidad sindical: “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, destacaron en el comunicado oficial firmado por Palazzo y el resto de la cúpula sindical. Con este nuevo piso salarial, el gremio de los bancarios se consolida una vez más como una de las referencias paritarias del sector privado, estableciendo niveles remunerativos que se posicionan en la parte alta de la pirámide de ingresos de los trabajadores registrados en Argentina.