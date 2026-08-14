La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) , junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que marcará los aumentos para los trabajadores del sector mercantil en los próximos meses.

El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.

Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto

El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:

1,9% para julio

1,9% para agosto

1,9% para septiembre

Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.

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Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada

Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto .

A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

Escala salarial Comercio: montos por categoría en agosto 2026

Los salarios de los empleados de comercio se dividen en 5 rubros principales, que a su vez tiene subcategorías. El haber para agosto incorpora distintos extras al básico.

1. Maestranza

Categoría Básico Suma No Rem. / Bono Total Bruto Inicial Maestranza A $1.160.461,80 $145.000,00 $1.305.461,80 Maestranza B $1.164.606,30 $145.000,00 $1.309.606,30 Maestranza C $1.181.260,00 $145.000,00 $1.326.260,00

2. Administrativos

Categoría Básico Suma No Rem. / Bono Total Bruto Inicial Administrativo A $1.177.091,40 $145.000,00 $1.322.091,40 Administrativo B $1.182.939,60 $145.000,00 $1.327.939,60 Administrativo C $1.188.508,40 $145.000,00 $1.333.508,40 Administrativo D $1.206.369,10 $145.000,00 $1.351.369,10 Administrativo E $1.226.278,30 $145.000,00 $1.371.278,30 Administrativo F $1.252.179,80 $145.000,00 $1.397.179,80

3. Cajeros

Categoría Básico Suma No Rem. / Bono Total Bruto Inicial Cajero A $1.181.260,00 $145.000,00 $1.326.260,00 Cajero B $1.188.508,40 $145.000,00 $1.333.508,40 Cajero C $1.196.507,10 $145.000,00 $1.341.507,10

4. Auxiliares y Auxiliares Especiales

Categoría Básico Suma No Rem. / Bono Total Bruto Inicial Auxiliar A $1.181.260,00 $145.000,00 $1.326.260,00 Auxiliar B $1.193.049,50 $145.000,00 $1.338.049,50 Auxiliar C $1.215.861,80 $145.000,00 $1.360.861,80 Aux. Especial A $1.193.732,20 $145.000,00 $1.338.732,30 Aux. Especial B $1.214.297,10 $145.000,00 $1.359.297,10

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