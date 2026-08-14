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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que marcará los aumentos para los trabajadores del sector mercantil en los próximos meses.
El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.
Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto
El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:
- 1,9% para julio
- 1,9% para agosto
- 1,9% para septiembre
Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.
Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada
Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto.
A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.
Escala salarial Comercio: montos por categoría en agosto 2026
Los salarios de los empleados de comercio se dividen en 5 rubros principales, que a su vez tiene subcategorías. El haber para agosto incorpora distintos extras al básico.
1. Maestranza
|Categoría
|Básico
|Suma No Rem. / Bono
|Total Bruto Inicial
|Maestranza A
|$1.160.461,80
|$145.000,00
|$1.305.461,80
|Maestranza B
|$1.164.606,30
|$145.000,00
|$1.309.606,30
|Maestranza C
|$1.181.260,00
|$145.000,00
|$1.326.260,00
2. Administrativos
|Categoría
|Básico
|Suma No Rem. / Bono
|Total Bruto Inicial
|Administrativo A
|$1.177.091,40
|$145.000,00
|$1.322.091,40
|Administrativo B
|$1.182.939,60
|$145.000,00
|$1.327.939,60
|Administrativo C
|$1.188.508,40
|$145.000,00
|$1.333.508,40
|Administrativo D
|$1.206.369,10
|$145.000,00
|$1.351.369,10
|Administrativo E
|$1.226.278,30
|$145.000,00
|$1.371.278,30
|Administrativo F
|$1.252.179,80
|$145.000,00
|$1.397.179,80
3. Cajeros
|Categoría
|Básico
|Suma No Rem. / Bono
|Total Bruto Inicial
|Cajero A
|$1.181.260,00
|$145.000,00
|$1.326.260,00
|Cajero B
|$1.188.508,40
|$145.000,00
|$1.333.508,40
|Cajero C
|$1.196.507,10
|$145.000,00
|$1.341.507,10
4. Auxiliares y Auxiliares Especiales
|Categoría
|Básico
|Suma No Rem. / Bono
|Total Bruto Inicial
|Auxiliar A
|$1.181.260,00
|$145.000,00
|$1.326.260,00
|Auxiliar B
|$1.193.049,50
|$145.000,00
|$1.338.049,50
|Auxiliar C
|$1.215.861,80
|$145.000,00
|$1.360.861,80
|Aux. Especial A
|$1.193.732,20
|$145.000,00
|$1.338.732,30
|Aux. Especial B
|$1.214.297,10
|$145.000,00
|$1.359.297,10
5. Vendedores
|Categoría
|Básico
|Suma No Rem. / Bono
|Total Bruto Inicial
|Vendedor A
|$1.181.260,00
|$145.000,00
|$1.326.260,00
|Vendedor B
|$1.208.583,20
|$145.000,00
|$1.353.583,20
|Vendedor C
|$1.226.298,20
|$145.000,00
|$1.371.298,20
|Vendedor D
|$1.252.180,80
|$145.000,00
|$1.397.180,80