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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que marcará los aumentos para los trabajadores del sector mercantil en los próximos meses.

El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.

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Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto

El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:

  • 1,9% para julio
  • 1,9% para agosto
  • 1,9% para septiembre

Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.

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Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada

Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto.

A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

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Los salarios de los empleados de comercio se dividen en 5 rubros principales, que a su vez tiene subcategorías. El haber para agosto incorpora distintos extras al básico.

1. Maestranza

CategoríaBásicoSuma No Rem. / BonoTotal Bruto Inicial
Maestranza A$1.160.461,80$145.000,00$1.305.461,80
Maestranza B$1.164.606,30$145.000,00$1.309.606,30
Maestranza C$1.181.260,00$145.000,00$1.326.260,00

2. Administrativos

CategoríaBásicoSuma No Rem. / BonoTotal Bruto Inicial
Administrativo A$1.177.091,40$145.000,00$1.322.091,40
Administrativo B$1.182.939,60$145.000,00$1.327.939,60
Administrativo C$1.188.508,40$145.000,00$1.333.508,40
Administrativo D$1.206.369,10$145.000,00$1.351.369,10
Administrativo E$1.226.278,30$145.000,00$1.371.278,30
Administrativo F$1.252.179,80$145.000,00$1.397.179,80

3. Cajeros

CategoríaBásicoSuma No Rem. / BonoTotal Bruto Inicial
Cajero A$1.181.260,00$145.000,00$1.326.260,00
Cajero B$1.188.508,40$145.000,00$1.333.508,40
Cajero C$1.196.507,10$145.000,00$1.341.507,10

4. Auxiliares y Auxiliares Especiales

CategoríaBásicoSuma No Rem. / BonoTotal Bruto Inicial
Auxiliar A$1.181.260,00$145.000,00$1.326.260,00
Auxiliar B$1.193.049,50$145.000,00$1.338.049,50
Auxiliar C$1.215.861,80$145.000,00$1.360.861,80
Aux. Especial A$1.193.732,20$145.000,00$1.338.732,30
Aux. Especial B$1.214.297,10$145.000,00$1.359.297,10

5. Vendedores

CategoríaBásicoSuma No Rem. / BonoTotal Bruto Inicial
Vendedor A$1.181.260,00$145.000,00$1.326.260,00
Vendedor B$1.208.583,20$145.000,00$1.353.583,20
Vendedor C$1.226.298,20$145.000,00$1.371.298,20
Vendedor D$1.252.180,80$145.000,00$1.397.180,80