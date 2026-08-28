Luego de meses de uno de los conflictos sindicales más tensos de los últimos años, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró el aval oficial para la paritaria siderúrgica correspondiente a la Rama 21.

El acuerdo pone fin a un plan de lucha que incluyó paros y conciliaciones obligatorias. La gran novedad que esperaban las empresas para poder liquidar los sueldos llegó en tiempo récord: mediante la Disposición DI-2026-1068, el Gobierno nacional homologó oficialmente las nuevas escalas.

La resolución le da luz verde a un esquema de recomposición salarial que busca compensar el impacto de la inflación, habilitando a las empresas a pagar de forma inmediata.

Paritaria UOM: quiénes firmaron y de cuánto es el aumento

El entendimiento fue rubricado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75. Dado que el sindicato metalúrgico se encuentra intervenido desde hace varios meses, por la parte sindical el documento llevó la firma de las autoridades a cargo de la intervención de la UOM.

En tanto, por el sector empresario, el acuerdo se cerró con la Cámara Argentina del Acero, el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos y la empresa Siderca SAIC (del Grupo Techint).

Según el esquema acordado, la recomposición salarial se aplicará en dos tramos durante lo que resta del año, estructurado a través de sumas no remunerativas.

La suba se liquidará de la siguiente manera:

Agosto, septiembre y octubre: aumento no remunerativo del 6% .

Noviembre y diciembre: un segundo incremento del 6%, de carácter no acumulativo.

Asimismo, y para dar previsibilidad a la estructura salarial a largo plazo, las partes acordaron que los nuevos salarios básicos de convenio —con estas sumas ya incorporadas de forma definitiva— entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2027.

La nueva escala salarial: cuánto cobra un siderúrgico

Con la homologación ya oficializada, las empresas tienen la obligación legal de liquidar los haberes con las nuevas escalas sin dilaciones.

De acuerdo con la planilla incorporada al acta oficial, los salarios básicos de referencia para los trabajadores de la Rama 21 quedan conformados de la siguiente manera:

Categoría Operario: el salario básico quedará en $ 4.974,98 por hora .

Técnico de Primera: el sueldo básico mensual alcanzará los $ 956.240,06.

Homologación récord: la lectura política y económica

A diferencia de otras ramas de la actividad económica donde los dictámenes oficiales sufrieron fuertes demoras por parte de la Secretaría de Trabajo, la validación de esta paritaria se dio de manera exprés.

En el contexto de un gremio intervenido, este cierre administrativo y legal representa un dato clave. Por un lado, trae alivio a los trabajadores, que veían su poder adquisitivo erosionado. Por el otro, otorga previsibilidad a las empresas de la industria del acero, que padecieron la paralización de plantas estratégicas durante los picos de mayor tensión gremial meses atrás y ahora tienen un marco legal claro para avanzar con las liquidaciones.