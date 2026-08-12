La otra gran variable, la inflación, tiene una proyección anual del 28,7% para 2026 y una nueva baja a 18,0% para 2027 si se cumple la predicción más beneficiosa.

La reconocida calificadora de riesgo FixSCR trazó la hoja de ruta esperada para las principales variables del país de cara a diciembre de 2027. El documento construye dos escenarios divergentes para la cotización del dólar, la evolución de los precios y el nivel de actividad de la economía real.

Con un escenario optimista, se estima que el dólar cotizará a $2.047 para fines de 2027 mientras que el escenario más pesimista estima una cotización a 2027 de $2.246 por unidad.

La otra gran variable, la inflación, tiene una proyección anual del 28,7% para 2026 y una nueva baja a 18,0% para 2027 si se cumple la predicción más beneficiosa.

Dos proyecciones para la Argentina

El primer camino, planteado como el caso central u optimista, se apoya en la premisa de que el Gobierno logrará sostener el ordenamiento de las cuentas públicas y profundizar el proceso de desregulación económica .

En este contexto de mayor previsibilidad, la actividad económica mostraría una recuperación progresiva hacia el cierre de 2027. Entonces, la economía argentina presentaría tasas moderadas para 2026 con una expansión real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,8%, que descendería a 2,5% para 2027.

El resultado primario del sector público nacional cerraría 2026 y 2027 en saldo positivo: 1,4% del PIB. El saldo comercial llegaría a 23.837 millones de dólares en 2026 y 19.632 millones en 2027.

De acuerdo a la proyección pesimista “para 2027 se plantea un escenario político más pesimista para el oficialismo, que implicará mayor volatilidad y, por ende, mayor uso de las herramientas financieras disponibles para el gobierno (más demanda de divisas, presión sobre las reservas, suba de tasa de interés)”. Así, los datos indican que el crecimiento económico sería de 2,1% en 2026 y 1,6% en 2027en términos reales. El resultado primario sería del 1,3% del PIB en 2026 y 1,2% en 2027. Mientras que el saldo comercial tendría valores de 22.165 millones de dólares en 2026 y 20.201 millones en 2027 respectivamente.

Las proyecciones para el dólar según una de las consultoras más importantes del mundo. Archivo El Cronista

El informe de FixScr afirma que: “Se prevé una dolarización de carteras próximo a las elecciones , lo que redundará en una presión sobre el tipo de cambio, las reservas y sobre la tasa de interés para sostener la demanda de dinero”.

“En 2026 se define una mayor dificultad para continuar con el proceso de desinflación (2,3% de tasa promedio mensual) cerrando en una inflación interanual de 30,7% a diciembre de 2026”, afirma la filial de Fitch sobre la inflación.

El nexo con el mercado y la salida del cepo

Las perspectivas trazadas por FixSCR dialogan en forma directa con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ambas lecturas coinciden en que la disciplina fiscal es el pilar indispensable para anclar las expectativas del tipo de cambio a largo plazo. En última instancia, la posibilidad de consolidar el escenario de desinflación permitirá que la Argentina mejore su nota crediticia soberana, un paso clave para que el tejido corporativo nacional vuelva a emitir deuda en el exterior a tasas de interés competitivas.