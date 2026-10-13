La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo este martes, después de que el gobierno británico anunciara medidas legales para proteger a las empresas que operan en el archipiélago frente a las sanciones impulsadas por Buenos Aires. En ese escenario, el canciller Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno argentino y puso el foco en la relación con Chile, en medio de versiones sobre un posible envío de un barco de ese país a las islas.

“Hay sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear”, sostuvo Quirno en una entrevista con A24. El funcionario aseguró que la relación bilateral atraviesa una oportunidad favorable y cuestionó las versiones que, a su juicio, buscan enfrentar a ambos países. “La buena relación entre Argentina y Chile no les va”, afirmó.

El canciller aclaró que el Gobierno no tenía, al momento de la entrevista, una notificación oficial sobre un barco chileno con destino a Malvinas. También señaló que ambos países mantenían conversaciones para evitar que hubiera colaboración logística con las actividades de explotación de los recursos naturales en el archipiélago.

Malvinas: la estrategia diplomática y el reclamo internacional

Quirno calificó como “inédita” e “histórica” la estrategia diseñada por instrucción del presidente Javier Milei, que el Gobierno había hecho pública semanas atrás. Según explicó, el objetivo consiste en utilizar las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para defender el reclamo argentino de soberanía y cuestionar las decisiones unilaterales británicas.

“Vamos con nuestra verdad y con las herramientas diplomáticas, jurídicas que nosotros tenemos, siempre en una intención pacífica de resolver una disputa”, afirmó el canciller.

En ese sentido, cuestionó la negativa del Reino Unido a dialogar sobre la soberanía de las islas. Para el funcionario, las acciones impulsadas por la Argentina también buscan exponer esa posición británica y generar condiciones para que se abra una instancia de negociación.

La estrategia tuvo un nuevo paso este martes en Hamburgo, Alemania, donde la Argentina presentó un escrito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Según detalló Quirno, el Gobierno solicitó que el organismo dicte medidas cautelares frente a la explotación de hidrocarburos que considera ilegal en las aguas vinculadas con las Islas Malvinas.

El canciller explicó que la presentación se relaciona con el proceso de arbitraje impulsado por la Argentina en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Sostuvo que el país acudió al tribunal ante la urgencia de la situación y la continuidad de las actividades británicas.

“Esta es la primera vez que Argentina acude a un tribunal internacional, es la primera vez también que pide un arbitraje sobre este tema”, señaló.

Quirno argumentó que, mientras no se resuelva la cuestión de la soberanía, la Argentina considera que el Reino Unido no debería avanzar unilateralmente con decisiones sobre la explotación de los recursos naturales de las islas.

El funcionario también explicó que el procedimiento arbitral puede demandar tiempo, debido a la constitución del tribunal y la designación de los árbitros. Por ese motivo, indicó que el Gobierno recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, al que atribuyó la posibilidad de intervenir ante la urgencia y la negativa británica a aceptar el planteo argentino.

Malvinas y Chile: qué dijo Quirno sobre el barco

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de que un barco chileno viaje a Malvinas para prestar servicios logísticos. Ante esa hipótesis, Quirno remarcó que no había una notificación oficial sobre una embarcación con ese destino y pidió no anticipar escenarios.

El canciller sostuvo que la discusión con Chile no apunta a restringir el comercio entre ambos países, sino a coordinar medidas para evitar que exista colaboración con la explotación de los recursos naturales en las islas.

“Esto no es ningún tipo de impedimento de comercio ni nada por el estilo”, afirmó. Y agregó que la Argentina buscaba avanzar en conversaciones entre ambos gobiernos para que Chile no participara, directa o indirectamente, de esas actividades.

Consultado sobre las versiones periodísticas que presentaban el eventual viaje como un foco de tensión bilateral, Quirno cuestionó la difusión de informaciones que, según su interpretación, buscan deteriorar el vínculo entre los dos países. Aseguró que el diálogo con Chile era “extremadamente constructivo” y destacó la necesidad de mantener las conversaciones diplomáticas.

El funcionario evitó anticipar qué medidas podría adoptar la Argentina si finalmente se concretara el viaje. En cambio, sostuvo que ambos gobiernos debían encontrar una solución en función de los compromisos asumidos para impedir la colaboración logística con la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

La respuesta del Reino Unido a las medidas argentinas

Las declaraciones de Quirno se conocieron después de que el Gobierno británico anunciara que recurrirá a la legislación sobre Protección de los Intereses Comerciales para resguardar a las empresas y ciudadanos británicos que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas.

Londres sostuvo que busca evitar que las compañías deban afrontar sanciones argentinas por sus operaciones en el archipiélago. Al mismo tiempo, aclaró que las medidas anunciadas no tienen como objetivo restringir el comercio general entre empresas radicadas en el Reino Unido y la Argentina.

El secretario de Estado de Empresa y Comercio británico, Jonathan Reynolds, afirmó que su Gobierno actuará ante los intentos argentinos de obstaculizar lo que considera actividad comercial legítima. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, calificó de “inaceptables” las acciones de presión sobre las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.