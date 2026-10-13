Las autoridades británicas aclararon que no buscan "restringir el comercio general" entre empresas radicadas en el Reino Unido y la Argentina.

El gobierno del Reino Unido reiteró que implementará medidas legales para proteger a las empresas y ciudadanos británicos que invierten y operan en las Islas Malvinas frente a la aplicación de normativas internas dictadas por el Estado argentino.

La iniciativa, comunicada de manera oficial este martes desde Londres, se enmarcará en la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés).

El objetivo central, señalaron, es garantizar que los privados puedan desarrollar actividades económicas en torno al archipiélago “sin temor a sufrir represalias legales” por parte de Buenos Aires.

Las autoridades británicas aclararon que esta decisión no busca restringir el comercio general entre empresas radicadas en el Reino Unido y la Argentina. Por el contrario, señalaron que la finalidad es protegerlas de verse obligadas a acatar “medidas extraterritoriales” orientadas contra las operaciones vinculadas al territorio en disputa.

El comunicado reafirmó que el Reino Unido respalda el derecho de los isleños a “desarrollar su propia economía”. NA

El Secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, fue contundente respecto a la postura adoptada por la administración británica. “Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido”, advirtió el funcionario.

En esa misma línea, Reynolds confirmó que ya trabajan en la introducción de estas herramientas legales y lanzó un mensaje directo hacia la Casa Rosada: “Estas acciones envían una señal clara: no permaneceremos impasibles mientras Argentina intenta aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”.

En esa línea, el comunicado reafirmó que el Reino Unido respalda el derecho de los isleños a “desarrollar su propia economía”, argumentando que esas decisiones competen exclusivamente al gobierno local de las islas y a las empresas participantes.

El ministro Ed Miliband también sumó su voz al pronunciamiento oficial y calificó como “inaceptables” los intentos de la Argentina de presionar a los privados. “Las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por coacciones políticas”, apuntó.

Para cerrar el comunicado, Miliband reiteró la postura histórica de Londres frente al reclamo de soberanía nacional. “Siempre defenderemos a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a decidir su propio futuro y su derecho a impulsar un desarrollo económico legítimo”, concluyó.