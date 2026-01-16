En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicará un nuevo aumento a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El incremento está ligado al dato de inflación que difundió el INDEC e impactará en el calendario de pagos de febrero.

De cuánto será el aumento para AUH

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, por lo que el aumento en febrero será equivalente a 2,8%. De esta manera, el monto bruto de la asignación pasará de $ 125.528 a un monto aproximado de $ 129.042 por hijo.

Cabe recordar que el organismo retiene un 20% del haber a las familias con niños mayores a 4 años en concepto de la Libreta AUH, la cual se paga de forma acumulada una vez al año cuando el beneficiario presenta el documento con los controles de salud y educación.

Cuánto cobra AUH por Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios con hijos de hasta 17 años podrán acceder al cobro de la Tarjeta Alimentar. La prestación se liquida de forma automática en la fecha de cobro establecida y contempla los siguientes montos:

  • Familias con un hijo: $ 52.250
  • Familias con dos hijos: $ 81.936
  • Familias con tres hijos o más: $ 108.062.

Cuándo cobra AUH en enero

ANSES publicó el calendario de pagos para la AUH:

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero