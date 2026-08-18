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En esta noticia Qué pasará con los hoteles de IOSFA

La obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA), ex IOSFA, es uno de los principales ejes de la gestión de Carlos Presti al frente de la cartera de Defensa. La transformación del organismo, tras una deuda inmensa adquirida principalmente durante la gestión de Luis Petri no ha finalizado y las prestaciones no están totalmente regularizadas. ¿En qué estado está?

Presti asumió con dos problemas importantes en su haber: salarios bajísimos y una obra social quebrada . La deuda de la obra social pasó de 44 millones de pesos a más de 200 millones en la actualidad.

En este sentido, a raíz a la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de bolsillo, con salarios atrasados.

Según habían dicho fuentes oficiales a El Cronista, esta falencia se solucionaría con el pago de la deuda a la obra social y la creación de la nueva estructura, algo que ya habrían hecho las Fuerzas Armadas, pero no así las Fuerzas de Seguridad.

El malestar castrense radica en gran parte en las consecuencias de la falta de atención médica, en mayo ocurrió el suicidio de un suboficial retirado de 77 años.

Fuentes calificadas de la nueva estructura, que inició en enero su reestructuración, aseguraron que las prestaciones “siguen en proceso de regularización”.

“ Está en marcha y encaminada ”, afirmaron.

A pesar de ello, reconocieron que todavía subsisten “tensiones lógicas” producto de que aún persiste la deuda de las fuerzas de seguridad que estaban en el IOSFA y ahora están en el OSFFESEG-Medicus.

En esta línea, aseguraron que la deuda de Seguridad para con el IOSFA se sigue reclamando. “Es algo reconocido por ese Ministerio, como representante de Gendarmería y Prefectura, en el marco de las reuniones de la comisión ad hoc para asistir al Administrador de la transición según DNU 88/2026″, indicaron.

A pesar de ello, ya pisando agosto, queda todavía por resolverse cómo y cuándo regularizar esos aportes y contribuciones mal realizadas al IOSFA desde 2017.

“ Cuanto antes se logre hacer, antes se podrá incorporar esos fondos para ayudar a recuperar el funcionamiento de las prestaciones ”, sostuvieron desde el riñón militar en diálogo con este medio.

El organismo tiene tiempo hasta el 4 de febrero de 2027 para regularizar la deuda con la vieja estructura. Para esa fecha debe liquidarse y cerrarse definitivamente el IOSFA, según plazo establecido por DNU 88/2026.

Qué pasará con los hoteles de IOSFA

Tras la disolución de la obra social, la gestión de Carlos Presti estableció un reordenamiento de todos los activos que pertenecían a la vieja estructura. En este sentido, la duda pende sobre qué pasará con los inmuebles, entre ellos varios hoteles, de los cuales disfrutaban sus afiliados.

Una duda clave es que pasará con el área de Turismo de IOSFA. Se trata de una unidad creada en 2013, que tenía a su cargo el manejo de los hoteles que antes pertenecían a las tres Fuerzas Armadas, cuando se creó la estructura pasaron al control de la obra social.

Entre los inmuebles que tiene a su cargo figuran los hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales .

En este sentido, el manejo sobre los hoteles y turismo en general es una de las áreas que están analizándose para ser reestructurada en el nuevo directorio que tiene OSFA, que entró en funcionamiento en marzo.

Si bien voces castrenses muestran su preocupación por estas instalaciones y los rumores indican que serán cedidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para ser vendidos, fuentes de la obra social lo descartaron de plano.

En este sentido, aún no hay una línea oficial con respecto a qué pasará con los hoteles. Sin embargo, voces calificadas afirmaron que la idea de que vuelvan a las FFAA que los aportaron cuando se creó el IOSFA en 2013.

A pesar de ello, no hay certezas de cuando iniciaría ese traspaso ni un plazo para cumplirlo.

Los afiliados de IOSFA que son miembros de Gendarmería y de Prefectura, continuarán aún en IOSFA hasta tanto se termine de organizar y realizar la transición a la OSFFESEG (el plazo límite establecido por el DNU es de 180 días, que se cumple el 4 de agosto). “Si las fuerzas los quieren administrar, los responsables de gestionarlos y de su futuro será de cada fuerza”, indicaron en diálogo con El Cronista.