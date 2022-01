Ómicron en CABA: para Fernán Quirós, la tercera ola termina pronto y reveló datos de la meseta de contagios

Los picos de casos que Argentina viene registrando a raíz de la expansión de la variante Ómicron del covid-19 en el país, con más de 110.000 positivos el pasado viernes, tensionan el sistema de testeo en todo el país debido a la alta transmisibilidad de la nueva cepa.

No obstante, pese a la alta tasa de contagios registrada, los casos graves que precisan atención médica en terapia intensiva prácticamente no aumentan y se mantienen en niveles bajos: esto se debe tanto al efecto más leve que Ómicron parece tener sobre los individuos como al resultado de las vacunas, las cuales protegen especialmente ante complicaciones serias derivadas del contagio por covid-19.

En esta línea, desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) destacaron este aspecto y cómo se refleja en la jurisdicción: así lo indicaron tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su ministro de Salud, Fernán Quirós, y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en la conferencia de prensa realizada este martes en el centro de testeo de Chacarita.

Tal como apuntó Miguel, "la ocupación de camas de terapia intensiva está relativamente baja, cerca del 11%", un número que desde la Ciudad señalan como efecto de la alta tasa de vacunación en el distrito: particularmente, un 92% de los porteños se aplicaron al menos una dosis mientras que un 86% se dio ambas y un 25% el refuerzo de la tercera, actual foco de la campaña de inoculación tanto en CABA como a nivel nacional.

Por su parte, Larreta advirtió respecto al fuerte crecimiento de casos observado en la Ciudad, el cual tiene su correlato no solo en todo el país sino también en todas las naciones en las que Ómicron ya circula a nivel comunitario: "Los casos siguen creciendo, hace una semana teníamos un promedio diario de 7500 casos, hoy estamos en 12.300 ", ilustró.

No obstante, destacó también el 11% de ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público de salud de CABA e indicó que, de 600 camas disponibles para cuadros graves, hoy están ocupadas solamente 66 de estas.

"Esta baja ocupación de camas se explica por un solo motivo: la vacuna, la mejor herramienta para enfrentar el virus", remarcó Larreta. Y agregó: "Si bien es cierto que no siempre evita el contagio, la evidencia que tenemos hoy es contundente y muestra que los casos en personas vacunadas son de menor gravedad que aquellos que no tiene ninguna o que tienen una sola dosis", indicó el titular de la Ciudad, agregando que la mayoría de los individuos internados en terapia intensiva actualmente no se han vacunado o no lo han hecho por completo.



Esto mismo compartió el jefe de Gobierno a través de sus redes sociales hace pocos días, donde indicó que, mientras un 65% de los internados en terapia intensiva por coronavirus no tiene ninguna dosis aplicada, un 9,6% no completó su esquema, paso fundamental para inmunizarse de forma apropiada.

Por otro lado, Larreta destacó que la tasa de contagios o el factor R0 -el cual indica la cantidad de individuos que un infectado puede llegar a afectar- "está empezando a amesetarse" ya que la semana pasada ese número se encontraba en 1,3 y ahora bajó a 1,25. "Es una baja pequeña pero tenemos que consolidarla para que los casos paren de subir", reconoció el jefe de Gobierno.



Al analizar los datos de las internaciones por COVID-19, comprobamos que el 65% de los internados no tiene ninguna dosis de la vacuna y el 9,6% solamente una. Por eso, es fundamental que todos los que no se vacunaron lo hagan. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 6, 2022

¿SE ELIMINARÁ EL AISLAMIENTO PARA CONTACTOS ESTRECHOS?



Consultado respecto a la nueva estrategia que estudia el Gobierno de eliminar el aislamiento para los contactos estrechos pertenecientes al personal estratégico, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reveló que es una propuesta que actualmente se está estudiando entre las autoridades sanitarias de los distintos distritos.

"Nosotros venimos trabajando hace días sobre las posibilidades que tenemos de reducir los tiempos de aislamiento, sobre todo los contactos estrechos con esquema de vacunación completo ", indicó Quirós.

Además, agregó que su gestión dialoga constantemente con el Gobierno nacional "para discutir una estrategia" aplicable a todo el país y reveló que este mismo martes por la mañana se llevará a cabo una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) para "dialogar alternativas y escuchar a los expertos".

Finalmente, Quirós agregó que, en caso de que este normativa se oficialice, será bajo el mismo criterio que se viene utilizando: "La idea es que el Gobierno Nacional haga una propuesta general con ejes rectores sobre cuál es la mejor forma para aproximar el tema y luego que cada jurisdicción, de acuerdo a su escenario, adapte ese marco general a una situación concreta", indicó el ministro.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ A BAJAR LA TERCERA OLA?

Consultado respecto a cuándo empezará a bajar la tercera ola del covid-19 que la Argentina atraviesa a raíz de la expansión de Ómicron, Quirós se refirió a la experiencia internacional e indicó que las olas de covid-19 causadas por esta cepa suelen ser de menor duración ya que ascienden con mucha rapidez y luego se calman.

No obstante, agregó: " Veremos la cantidad de semanas, es imposible anticiparse , pero esperemos que sea menos duradera que lo que fue la primera ola, que fue muy larga".

Días atrás Quirós había indicado en conferencia de prensa que la Argentina aún tiene por delante unas semanas de crecida de casos. Sin embargo, recordó que "las proyecciones tienen ciertos grados de inexactitud" ya que se relacionan tanto al comportamiento de las variables específicas en circulación como al comportamiento social.

En esta línea, consideró las reuniones sociales de diciembre apuntaladas por las fiestas de fin de año: "Por un lado, diciembre ha sido un mes de muchísima interacción social y enero siempre tiene menos. Entonces, hay un factor a favor de que la curva haga cierto quiebre en enero", estimó el ministro de Salud porteño.

Además, sumó a esto los resultados estimados en base a Ómicron y su rápida transmisibilidad: "Por otra parte, la variante Ómicron que circula en la actualidad, tiene una curva que suele ser menos ancha, dado que sus ciclos de replicación son más cortos ".

"Ambos factores indican que esta curva debiera ser menos ancha que las que hemos visto. Veremos si (el quiebre del aumento de contagios) se da en enero o entre enero y febrero ", concluyó su análisis el funcionario.

¿VOLVERÁN LOS AFOROS?

Consultado respecto a la posibilidad de que se vuelvan a establecer aforos en el marco de la alta tasa de contagios registrada y a pocas semanas de la vuelta del fútbol a las canchas, el ministro de Salud porteño recalcó que las políticas de este tipo se discuten "semana a semana según la situación epidemiológica" .

"La verdad que enero y febrero hay muy pocos o casi ningún espectáculo masivo, sobre todo el fútbol no está activo, así que va a ser una discusión que tendremos en el mes de febrero", adelantó Quirós para concluir.