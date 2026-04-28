El Poder Ejecutivo oficializó este martes la renuncia de Carlos Frugoni al cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura mediante el Decreto 286/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el que también se formalizó la designación de su sucesor. La salida del funcionario se produjo tras la exposición pública de que poseía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), inmuebles adquiridos entre 2020 y 2022. La misma norma estableció que el arquitecto Fernando Herrmann quedará a cargo de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. La decisión había sido anticipada el lunes por el Ministerio de Economía a través de una publicación en la red social X. Herrmann venía desempeñándose como Secretario de Transporte desde enero de este año, cargo al que había accedido mediante el Decreto 47/2026 tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Con el nuevo corrimiento, ese lugar en Transporte quedó en manos del licenciado Mariano Ignacio Plencovich. El propio Frugoni reconoció públicamente haber cometido irregularidades. Ante el periodista Nicolás Wiñazki, admitió: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA.” Los registros oficiales del condado de Palm Beach identificaron al menos cinco propiedades vinculadas al exfuncionario, con valores de entre 215.000 y 216.000 dólares cada una. La evolución de su patrimonio declarado profundizó las sospechas. En 2019, Frugoni informó tener u$s 98.000 en efectivo y $ 3 millones en acciones. Apenas cuatro años después, ya con propiedades en Florida que jamás declaró, consignó inversiones en 16 empresas por más de $ 40 millones de pesos y depósitos en el exterior por u$s 400.000. El legislador Facundo Del Gaiso fue uno de los más duros en su crítica y lo señaló públicamente a través de X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” El caso derivó en presentaciones judiciales. El abogado Alejandro Díaz Pascual y el propio Del Gaiso encabezaron denuncias que recayeron en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas. Las investigaciones apuntan a presuntos delitos vinculados a la ocultación de un patrimonio superior al millón y medio de dólares. A la denuncia judicial, se sumó que la Oficina de Integridad Pública porteña ya había sancionado a Frugoni en múltiples ocasiones por no presentar sus declaraciones juradas en tiempo y forma, lo que le valió una inhabilitación temporal para ejercer cargos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Un historial que, a la luz de los hechos recientes, adquiere una nueva y más pesada dimensión.