El Gobierno echó a Carlos Frugoni de la secretaría de Coordinación de infraestructura. El funcionario que tenía 7 propiedades sin declarar presentó la renuncia y el Ministro de Economía Luis Caputo la aceptó. Desde el Palacio de Hacienda confirmaron el desplazamiento y agregaron que, en su reemplazo se designará a Fernando Hermann en la coordinación de Infraestructura. En tanto, Mariano Plencovich asumirá como secretario de Transporte. El ahora ex funcionario que según una investigación periodística, tenía departamentos en Palm Beach, Estados Unidos, que no estaban en sus declaraciones juradas, algo que Frugoni terminó confirmando. A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que “cometió un error” al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada. El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo. Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, sostuvo Frugoni ante el periodista Nicolás Wiñazky de A24.