Confirmado | Decretan feriado para el martes 25 de agosto: no habrá clases, cierran bancos y oficinas públicas

Antes de finalizar el mes, decretaron un nuevo feriado para el próximo viernes 28 de agosto. En este marco, miles de personas contarán con un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos de descanso.

La jornada no laborable se establecerá para habitantes de la provincia de Buenos Aires y será una jornada ideal para realizar una escapada turística en el último tramo de la temporada invernal.

Por qué es feriado el viernes 28 de agosto

El viernes 28 de agosto fue declarado feriado en el partido de Merlo, distrito bonaerense, por conmemorarse en aniversario fundacional de la región, que cumplirá 271 años desde su creación en 1755.

Mientras que el sábado 29 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos, que cumplen más de 150 años cada uno, pero se espera que se adelante el asueto para dar lugar a un descanso extendido:

La Angelita

Saldungaray

Durante el fin de semana largo se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

Quiénes tendrán feriado el viernes 28 de agosto

En este caso, no se trata de un feriado de alcance nacional, por lo que la medida solo beneficiará a los trabajadores del sector público de las ciudades de Merlo, La Angelita y Saldungaray, en la provincia de Buenos Aires.

Además, se sumarán los trabajadores que ejerzan en el Banco Provincia; mientras que en el sector privado dependerá del empleador otorgar o no la jornada extra de descanso.

Cuándo son los próximos feriados confirmados en 2026

Conforme al calendario oficial de feriados nacionales, los próximos días son: