El Gobierno Nacional aclaró que se mantienen vigentes los cambios en la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios.

El año pasado, mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó una prórroga para los certificados, tanto en formato papel como digital.

Este vencimiento estaba previsto para el 2025, pero ahora los CUD a los que les corresponda el beneficio seguirán vigentes en 2026 sin necesidad de hacer ningún trámite.

¿Cuándo hay que actualizar el Certificado Único de Discapacidad?

La Agencia Nacional de Discapacidad reiteró que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron prorrogados por un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.

Sin embargo, los CUD con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 sí debían renovarse en 2025, ya que no estaban incluidos en la prórroga para los demás certificados.

El objetivo de la medida es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares del certificado, dándoles más tiempo para renovar el trámite. Además, busca evitar la saturación de turnos en las fechas de actualización.

Condiciones para solicitar el Certificado Único de Discapacidad

Quienes deseen obtener el Certificado Único de Discapacidad deben presentar alguna de las siguientes condiciones:

Intelectual y Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico.

Digestivo/Hepático.

Documentación requerida para obtener el Certificado Único de Discapacidad El Certificado Único de Discapacidad es un documento sin costo que valida la condición de discapacidad de una persona. Su entrega ocurre tras una evaluación por un grupo de profesionales de distintas áreas. Para consultar la documentación requerida según el tipo de discapacidad se puede acceder a este link. ¿Qué ventajas ofrece el Certificado Único de Discapacidad? Los titulares del CUD pueden disfrutar de los siguientes beneficios: Cobertura total del 100% en las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad. Esto incluye: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis, entre otros.

Acceso gratuito al transporte público Nacional en trenes, subtes, colectivos y micros, tanto de corta como de larga distancia.

El Símbolo Internacional de Acceso que garantiza libre tránsito y estacionamiento.

Acceso a asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad.

Exención de ciertas tasas municipales.

Beneficios especiales para la compra de vehículos.


