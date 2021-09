Nuevo récord del campo: entre enero y agosto ingresaron u$s 10.000 millones más que en 2020, ¿qué significa para la economía?

Las empresas exportadoras de granos y subproductos agrícolas realizaron la mejor liquidación para el mes de agosto en la historia como adelantó El Cronista. I ngresaron u$s 3.049 millones durante el octavo mes del año y, de esa manera, en lo que va del 2021 ya se superaría por u$s 10.000 millones al total de divisas que ingresaron en 2020.

Los datos pertenecen a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 40% de las exportaciones argentinas. La suma mensual refleja un aumento del 74,9% con respecto a agosto de 2020 cuando el sector había liquidado u$s 1743 millones.



"El monto de agosto pasado resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica", detallaron en un comunicado Ciara y CEC.

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros ocho meses del año alcanzó los u$s 23.229 millones, cuando a agosto de 2020 era de u$s 13.348 millones, por lo que ya lo superó en más de u$s 10.000 millones, muy por encima del total de las reservas netas del Banco Central que suman u$s 6.500 millones.



" El campo le salvó el año al Gobierno , ya liquidó más de u$s 10.000 millones casi el doble del total de las reservas netas. La exportación del agro va a ser récord este año en dólares, no en cantidades", explicó Fernando Marull de la consultora FMyA.

En la última campaña la falta de lluvias provocó un efecto negativo en el volumen de cosecha tanto de granos y cereales. Aproximadamente la producción cayó un 10% respecto a la campaña 19/20, pero lo precios aumentaron un 40% por lo que la cosecha en todo el año aumentó un 30%.



"¿Por qué le salvó el año a Alberto Fernández? porque el Banco Central pudo comprar y acumular las reservas que perdió el año pasado y Guzmán, por el mayor cobro de retenciones, ganó medio punto de déficit fiscal . La entrada récord de dólares del campo le permitió al gobierno no hacer tantos ajustes", especificó Marull.



El producto de exportación que genera más divisas para el país es la harina de soja que equivale al 14,2% del total vendido al exterior. El segundo producto más comercializado, de acuerdo a las últimas cifras del Indec, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

¿Qué se espera para los próximos meses?

Por una cuestión estacional siempre en el segundo semestre del año la liquidación de divisas es menor que en los primeros seis meses. Por lo tanto, hasta fin de año se espera una temporada más baja de divisas.

Aún así, por el efecto de la suba del precio de las commodities -en comparación al promedio de precios 2020 registra un aumento del 30%- podría haber nuevos máximos de liquidación. El ingreso récord de divisas del agro le permitió al Gobierno, por ejemplo, ampliar la cantidad de importaciones, fundamentales para reactivar la economía.

"Desde ahora el Gobierno tiene dos cominos por el menor ingreso de divisas que habrá. O baja las importaciones o el Banco Central pone dólares para abastecer lo que falta . Sin embargo el Central no tiene dólares de stock. Ayer vendió u$s 150 millones y tiene u$$s 6.500 millones en las reservas, le queda para dos meses, no puede vender de sus dólares", concluyó Marull.