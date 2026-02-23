La jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich salió este lunes a justificar una de las decisiones más polémicas de la Ley de Modernización Laboral: la exclusión de las billeteras virtuales como canal válido para la acreditación de salarios. Su argumento central fue la falta de solvencia y de regulaciones específicas que respalden a estas plataformas ante eventuales contingencias. “Las billeteras virtuales van a tener que tener la misma solvencia que tienen los bancos” para poder entrar en ese negocio, señaló. Y subrayó que, en caso de que un banco tenga problemas, el Banco Central respalda el pago de los salarios, una red de seguridad que hoy no existe para las fintech. Un artículo que cayó dos veces No es la primera vez que este debate se da en el Congreso. El punto ya había sido incorporado en el proyecto original de la Ley Bases y también fue retirado entonces. En esta oportunidad, el artículo 35 de la reforma laboral habilitaba expresamente a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) a acreditar remuneraciones junto a las cuentas bancarias tradicionales. Sin embargo, durante el tratamiento en comisión en el Senado, esa referencia fue eliminada antes de la votación que le otorgó media sanción al texto. El argumento oficial no fue que las billeteras no puedan participar del sistema, sino que deberían reconvertirse en entidades con estándares de solvencia similares a los de la banca para cumplir ese rol. La exclusión respondió a la presión de las cámaras bancarias, que advirtieron que permitir el depósito de haberes en billeteras virtuales podría afectar el sistema de depósitos y el financiamiento crediticio. Según sus estimaciones, la salida de fondos salariales hacia las fintech podría reducir el stock de préstamos al sector privado entre 4 y 6 billones de pesos, golpeando especialmente el crédito a pymes y familias. Desde el sector tecnológico, la respuesta fue inmediata. La Cámara Argentina Fintech anunció que buscará reinstalar el debate en la Cámara de Diputados, defendiendo la necesidad de incorporar mayor competencia y libertad de elección en los canales de acreditación salarial. El bloque de Diputados del PRO que conduce Cristian Ritondo también reclamó que las billeteras sean reincorporadas al texto aunque después se acopló a la estrategia del oficialismo. Las fintech se apoyan además en datos concretos: estadísticas del Banco Central indican que las billeteras virtuales participan en alrededor del 75% de las transferencias inmediatas del país, y un informe de la consultora Isonomía señala que nueve de cada diez argentinos consideran que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. Con el debate ahora en manos del Senado, que debe decidir si acepta o rechaza los cambios introducidos por Diputados, el capítulo fintech está lejos de cerrarse.