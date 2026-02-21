La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) informó que llevará adelante un paro y muchos vuelos se verán afectados. La medida de fuerza se mantendrá vigente entre el día jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo. Por su parte, el paro de controladores aéreos es de carácter nacional, por lo que se replicará en aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza tomada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación se mantendrá vigente del 26 de febrero al 2 de marzo y será de la siguiente manera: Por su parte, desde el gremio indicaron que “la medida legítima de acción sindical sólo afecta a despegues de aeronaves”. Además, indicaron que “se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra”. Del mismo modo, aclararon que “no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida legítima de acción”.