La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich aseguró este sábado que la reforma laboral aprobada en el Congreso “cambia de cuajo el modelo sindical argentino” y defendió la estrategia de negociación que el oficialismo desplegó para reunir los votos necesarios en un Parlamento donde no cuenta con mayoría propia. La legisladora sostuvo que el Gobierno del presidente Javier Milei debió construir acuerdos “renglón por renglón” ante una composición adversa en ambas cámaras. “Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia. Uno de los ejes centrales fue la modificación del aporte solidario sindical. Bullrich confirmó que, tras las conversaciones dentro del denominado “bloque de los 44”, se decidió establecer un tope del 2% en lugar de su eliminación total. “Hoy los aportes llamados solidarios están entre el 4 y el 5%. Dejarlo en cero iba a generar un problema muy serio en estructuras que existen”, argumentó. Y agregó: “Acotarlo al 2% es una medida razonable. También se puede negociar a la baja”. La senadora reconoció que se trata de un aporte compulsivo, pero sostuvo que el núcleo de la reforma apunta a descentralizar la negociación colectiva. “El corazón de la ley es que el convenio menor, el sindicato de empresa, prevalezca sobre el convenio mayor. Eso implica una dispersión total del centralismo”, indicó. En ese sentido, aseguró que cualquier empresa podrá acordar condiciones directamente con sus trabajadores. “Si en una empresa dicen ‘no quiero que me saquen nada’, ese 2% puede ir bajando cada vez más. Es un cambio total hacia la austeridad y el cuidado del dinero de la gente”, expresó. Frente a las críticas de sectores opositores que la calificaron como “negociadora de la casta”, Bullrich respondió que el oficialismo fue cuestionado tanto por no dialogar como por hacerlo. “Cuando trabajás y construís democráticamente, te dicen eso. Pongámonos de acuerdo”, sostuvo. En cuanto al artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión, explicó que fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva. “Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos”, indicó. No obstante, afirmó que el texto final refuerza los controles sobre certificados médicos y busca reducir el “ausentismo falso”. “Pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho”, señaló.