Nuevo paro de colectivos: ¿cuándo y a qué hora será?

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) confirmó un paro de colectivos interurbanos en la provincia de Córdoba a partir de las 00:00 de este lunes 8 de abril.

La medida de fuerza surgió como respuesta al estancamiento en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector y se extenderá por 24 horas.

El conflicto obtuvo impulso tras las declaraciones del Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , sobre las negociaciones paritarias, empeorando las tensiones que existen entre gremios y empresarios .

La Secretaría de Transporte de la provincia gobernada por Martín Llaryora convocó una reunión para intervenir en la situación y lograr un acuerdo, pero al no recibir una confirmación del pago de salarios para este lunes por parte de los empresarios, el gremio ratificó el paro a partir de la medianoche.

El comunicado de AOITA el pasado miércoles

La amenaza de la UTA en el AMBA: ¿hay paro de colectivos?

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) también podría llevar a cabo la misma medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , reclamando la falta de cumplimiento del acuerdo paritario respecto a los salarios de marzo 2024.

Por su parte, las compañías aclaran no contar con los fondos en carácter de subsidios suficientes (producto de un mal cálculo por parte de la Secretaría de Transporte ) para afrontar los egresos, por lo que instaron una vez más al Ministerio de Economía a efectivizar la quita de cobertura a la oferta "tal como se prometió" , fijar tarifas "realistas" y orientar los subsidios a quien no la pueda pagar.

"Las empresas no piden subsidios. Es decisión del Estado que haya tarifas de las más bajas del país, y que a cambio ofrece subsidios mal calculados. Por esto no puede desentenderse de esta situación, al no tener las firmas la potestad de gestionar sus ingresos", puntualizaron.