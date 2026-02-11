El Senado iniciará el tratamiento de la Reforma Laboral, proyecto que impulsa el Gobierno nacional para cambiar el esquema de las normas de trabajo. La nueva ley busca fomentar la creación de empleo formal, reducir la informalidad, atraer inversiones, cambiar el papel de los sindicatos, entre otros. En este contexto, uno de los puntos centrales será la aplicación del conocido banco de horas, un esquema que permite una distribución más flexible de la jornada para poder adaptarlo a los momentos de mayor demanda de cada empresa. El banco de horas habilita al trabajador a acumular tiempo adicional en días con alta carga laboral y que los compense a través de francos o jornadas más cortas cuando la actividad sea menor. El modelo se aplica en países como Grecia y tiene como principal objetivo reducir los costos de las empresas y brindar mayor previsibilidad a los empleados. Sin embargo, a diferencia del régimen actual, el pago por las horas extras dentro del banco será menor al actual. La ley vigente establece un recargo del 50% o 100%. De esta manera, la compensación por las horas de servicio prestadas se podrá hacer con tiempo libre o pagos adicionales, según lo que acuerden las partes. El acuerdo deberá ser voluntario y escrito, además de exigir un sistema de control claro y verificable para registrar las horas trabajadas y los períodos en los que el empleado está a disposición. De esta manera, las autoridades laborales tendrán las facultades para fiscalizar el cumplimiento de los derechos básicos, como los descansos diarios y semanales. El artículo 197 bis establece que “se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”. El tratamiento de la Reforma Laboral generó diversas reacciones en los gremios. Desde Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron un paro nacional y distintos sindicatos confirmaron una marcha frente al Congreso para rechazar la iniciativa. De esta manera, el paro nacional afectará los siguientes servicios: Por su parte, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados) confirmó que el miércoles se sumará al paro impulsado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en rechazo al proyecto de reforma laboral. Los subtes dejarán de funcionar desde las 21:00 hasta el cierre.