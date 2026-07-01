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Además de la minería, el agro, la energía y los bancos, desde 2023 también crecen a dos dígitos los rubros de restaurantes y transporte. ¿Qué está pasando? ¿Está volando la gastronomía? ¿La gente va y viene más que antes? Pero, ¿si cierran locales, la gente recortó salidas y los indicadores de esos rubros están por el piso, cómo puede ser? Son las aplicaciones, estúpido.

Tal podría ser la conclusión de un reciente trabajo de la consultora Equilibra , que conducen Martín Rappetti y Diego Bossio, en el que además de repasar las ramas que consolidan una “economía dual”, incorporan una novedad: aparecen variables en las que puede deducirse el impacto del auge de las plataformas de movilidad y delivery, un rasgo distintivo del actual momento económico y social. Junto con las changas y el comercio ilegal, conforman algo así, como “la tercera velocidad” a la que se mueve la actividad , señala el análisis.

La conclusión surge al ver la evolución de los datos de empleo del primer trimestre del año. Mientras que desde 2023, se perdieron 243 mil puestos registrados entre el sector público y el privado, se generaron unas 500 mil ocupaciones informales. Es decir, en términos netos creció el empleo total pero de la mano de una mayor precarización de las condiciones de contratación.

Como el grueso de estos trabajos apareció en “servicios no transables de baja productividad”, indica el documento, hay que intentar dilucidar de qué tipo de movimiento económico se trata. Según Equilibra, son cuentapropistas que operan en los sectores de Transporte, Restaurantes, Comercio y Servicio Doméstico .

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“No podemos establecerlo con precisión por falta de información, pero éstas serían las consecuencias del aumento de trabajos en Rappi y Uber (Transporte), y de la producción y venta ambulante o en ferias de comida (Restaurantes y Comercio)”, detalla el estudio que agrega: “El aumento de estas actividades cuentapropistas explicarían que el sector “Transporte y Restaurante” sea un ”ganador” de la transformación productiva”.

De acuerdo con el corte sectorial que hace la consultora, desde fin de 2023 hasta el primer trimestre de 2026, las actividades que más han crecido son la agroindustria (26%), minería y energía (23%) e intermediación financiera (22%) , pero luego aparecen restaurantes y transporte, con un alza del 13%. Pero no es que se dispara el trabajo en gastronomía, hay más gente pidiendo y haciendo delivery, tomando y manejando Uber, Didi y sus competidores.

“En resumen, lo que vemos hasta aquí es una economía en la que crecen sectores de alta productividad y baja demanda de empleo y actividades de baja productividad que absorben el empleo que despide la industria ”, añade la firma.

En el documento se destaca que se trata de cualquier cosa menos de un “círculo virtuoso”. “La sustitución de empleo privado formal por empleo cuentapropista de baja productividad no es signo de desarrollo”, señalan Rappetti y Bossio, al tiempo que se preguntan si se trata de un fenómeno pasajero o es el nuevo rostro de la Argentina que viene.

“No hay dudas de que Argentina tiene activos productivos en energía y minería de primer nivel y su explotación será clave para el desarrollo”, marcan. “ La pregunta no es esa; es si su crecimiento debe convivir con una retracción o expansión de la industria y otras actividades transables ”, concluyen.

Créditos de apps

Otro efecto del auge de las aplicaciones de delivery se da en el patentamiento de motos.

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Desde la Asociación de Concesionarios de la República Argentina indican que el crecimiento sostenido de la venta de motos en el último año tiene una explicación excluyente: la expansión de las líneas de crédito que ofrecen las aplicaciones de delivery como Pedidos Ya o Rappi ante la mayor demanda de personas que quieren darse de alta y prefieren pasar de la bicicleta a la moto.

Se trata de una tendencia a la que además se sumaron el año pasado bancos oficiales como el Ciudad y el Nación, donde salieron líneas especiales destinadas a este tipo de vehículos con este fin.

Sólo en el primer trimestre de este año, se patentaron más de 222.000 unidades, lo que implica un aumento superior al 45% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

A todo esto, el flamante vocero presidencial, el economista Adrian Ravier, detalló en su primera conferencia de prensa que la economía argentina se encuentra en un “punto de inflexión”. Aseguró que el proceso de crecimiento iniciado “no es transitorio”, y relató que “tiene fundamentos importantes” ya que está basado en el equilibrio fiscal, la apertura comercial, la reducción de la burocracia y la desregulación . “Por primera vez vamos a mostrar tres años de expansión de manera continua, algo que hay que buscar para volver a encontrarlo”, señaló.

En su debut subrayó que el país está en un récord de producción de hidrocarburos que no se tocaba desde 1999, cifras que coinciden al mismo tiempo con el despido de 150 empleados de una fábrica que hace tubos para transportar el crudo desde el yacimiento hasta la salida del país para la exportación.