Nueva auditoría del FMI: "waiver" pese al blanqueo y el plan B sin nuevo acuerdo

El Gobierno se enfrenta a una nueva auditoría de las cuentas a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cierre del tercer trimestre. El test permitirá habilitar un nuevo desembolso y los economistas ya anticipan que habrá un "perdón" del Fondo (waiver, en inglés) porque prevén que no se cumplirá la meta de acumulación de reservas .

Economía viene sobrecumpliendo la meta fiscal con el organismo, mientras que restringió el financiamiento monetario al Tesoro. En ese marco, el punto débil del programa es la acumulación de reservas pactada con el organismo.

"Respecto a la meta con el FMI del tercer trimestre, aún faltarían aproximadamente u$s 2000 millones para alcanzar los u$s 8700 millones comprometidos. Asumimos que en este punto la meta no será alcanzada, pero entendemos que esto no inhabilitará los desembolsos pendientes", detalló un informe de la consultora LCG.

El Gobierno puso en marcha el blanqueo de capitales cuya primera parte vencía originalmente este lunes, aunque se prorrogó por un mes más. En ese marco, hubo ingreso de divisas a las cuentas especiales para la regularización de activos (CERA) pero no se contabilizaron en las reservas.

"Los depósitos privados en dólares aumentaron u$s 8418 millones desde el 12/4 y los encajes en el BCRA, u$s 945 millones. La brecha se explica porque aún los bancos no trasladaron al BCRA la totalidad de los depósitos en efectivo que se hicieron en las cuentas CERA ", agregó el análisis de LCG. En ese marco, los economistas explicaron que esos dólares se mantuvieron "en sucursales o tesorería por cuestiones operativas y atentos a eventuales retiros que puedan hacerse" desde este martes.

Además, la extensión del blanqueo abrió la puerta a un "rulo" con los dólares declarados que podría alimentar aún más los retiros de efectivo de quienes entraron en la primera etapa original para aprovechar el mes adicional de exteriorización.

En el frente fiscal, el sector público tuvo en agosto un resultado primario a favor de $ 899.660 millones y un superávit financiero de $ 3.531 millones, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. En los primeros 8 meses del año, el SPN acumula un superávit primario de aproximadamente 1,5% del PIB y un superávit financiero de casi 0,4% del PBI.



Nuevo acuerdo

La hoja de ruta con el FMI involucra la nueva auditoría mientras que se espera una definición clave del organismo este octubre sobre los sobrecargos que se cobran por los créditos extraordinarios, el caso del que se aplica a la Argentina.

Esta negociación tendrá una definición en la próxima Asamblea anual del organismo junto al Banco Mundial en Washington DC entre el 21 y 26 de octubre, en la que se espera la participación del ministro de Economía Luis Caputo y del titular del BCRA, Santiago Bausili .

Se trata de una oportunidad de dialogar además con el staff en el contexto de la revisión pero también de la negociación del nuevo programa, donde los ejes estarán puestos en la apertura del cepo y el otorgamiento de fondos frescos que pueda financiar esa transición para normalizar los controles de capital. Quienes conocen el funcionamiento del FMI advierten que hay una fecha clave en el medio: las elecciones en los Estados Unidos.

El FMI reiteró su "predisposición" para ayudar a la Argentina, pero si hay fondos frescos, la magnitud y para qué se podrán usar dependerá de la nueva administración de los EE.UU. La oficialización de un nuevo acuerdo no llegaría hasta principios del primer trimestre, en un trimestre.

En ese marco, el Gobierno puso en marcha con un DNU la posibilidad de reestructurar deuda de forma voluntaria pero sin tener en cuenta las condiciones de la Ley de Administración Financiera, lo que le permite generar mejores condiciones para los bonistas como para eventualmente despejar vencimientos críticos del año que viene.