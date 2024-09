La nueva condición que asume Caputo para salir del cepo: el rol clave del FMI

El Gobierno advirtió sobre una condición más que necesitaría el programa económico para poder levantar los controles cambiarios, el cepo. Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como uno de sus principales asesores, revelaron que se necesita recomponer las reservas del Banco Central, que siguen en negativo, para poder ir eliminando el cepo.

Consultado sobre qué falta para levantar el cepo, Felipe Núñez, asesor de Caputo, afirmó: "Todavía falta capitalizar el Banco Central con reservas". En una entrevista radial, el economista agregó que también tiene que limpiarse "algún stock en pesos que pueda estar dando vueltas y pueda ir al tipo de cambio, el famoso excedente u overhang monetario".

El director del banco BICE afirmó que "la parte de estabilizar ya está hecha", y ahora lo que esperan es que haya inversiones luego de "la reforma de fondo de la Ley de Bases, las desregulaciones y otras reformas, para que el país recupere la productividad y permita tener mejores salarios".

Caputo habló el viernes ante los empresarios del campo en la bolsa de Rosario

En la misma línea, Caputo reveló el viernes pasado en la Bolsa de Cereales de Rosario que están analizando si cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque podría habilitarlos a contar con nuevo financiamiento. "Hoy Argentina no necesita deuda, entonces el único objetivo, si quisiéramos pedirle plata al FMI, sería para seguir recomponiendo, o acelerar la recomposición del balance del Banco Central".

El ministro afirmó que la relación con el FMI "es muy buena" y que "el FMI quiere que Argentina salga adelante". Explicó que está pendiente la novena y la décima revisión, correspondientes a junio y septiembre de 2024, respectivamente.

"Después está la opción de pedir ir a un nuevo programa o no. Pedir uno nuevo tiene la ventaja de que se puede solicitar dinero adicional, no así con el programa viejo. Ojalá no necesitemos hacerlo, pero recomponer el balance del Banco Central, como saben, para nosotros es una prioridad; lo recibimos con u$s 12 mil millones de reservas netas negativas, además de los u$s 60 mil millones de deuda con los importadores", afirmó Caputo.

Negociaciones con el FMI

Por ende, el acuerdo con el FMI no se canalizará de manera inminente, sino después de realizadas estas dos últimas revisiones, que, como dato novedoso, agregó que podrían unificarse. "Desde ese momento vamos a decidir si vamos a ir a un nuevo acuerdo o no, y ahí empezarían las negociaciones formales" , concluyó.

Milei y Georgieva coinciden esta semana en Nueva York

El diputado nacional y también economista, José Luis Espert, dio más detalles del pedido del Gobierno al FMI. "Como gobierno, queremos tener entre u$s 7000 y 10.000 millones de reservas netas, para estar tranquilos que liberando por completo el cepo no va a haber ningún remezón en el dólar que afecte el objetivo prioritario, que es la tasa de inflación".



Inicialmente, el presidente, Javier Milei, había afirmado que la condición para levantar el cepo era eliminar los pasivos remunerados, algo que ya realizó el Banco Central con el pase de las Leliq a las LEFI. Luego, Milei agregó que debían confluir la inflación con el crawling peg del 2%. El último dato de inflación mayorista de agosto fue de 2,1%.