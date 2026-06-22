La industria cayó en mayo un 5% interanual y 0,8% respecto de abril, según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEUIA). Así, profundizó la caída que se había registrado en abril (-0,7%)

Los indicadores mostraron una dinámica heterogénea respecto del mes anterior con mejoras puntuales en algunos sectores, “aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo”, advirtieron desde la UIA.

Las actividades vinculadas a la construcción tuvieron una mejora mensual, con subas respecto de abril de los despachos de cemento (3,5%) y del índice construya (1,9%), a pesar de que siguen en niveles inferiores a los de 2022 (23% y 30% por debajo de ese registro respectivamente).

La producción de autos creció 2,2% mensual y lidera la recuperación, aunque sigue 19% por debajo del registro de 2025 y 14,2% por debajo de 2022. La producción metalmecánica, por el contrario, cayó 1,4% respecto de abril y el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2%. Así, el nivel de patentados está por debajo de los registros de 2025 y 2022.

La demanda de energía de Grandes Usuarios Industriales tuvo una caída mensual del 2,1% y las exportaciones a Brasil cayeron 7% por las menores ventas de autos, productos primarios y molienda.

También cayó la liquidación de divisas del agro (-6,2%) respecto de abril y bajó un 11,7% contra 2025.

Los datos oficiales de abril ya habían dado cuenta de una nueva caída, con 12 de los 16 sectores que componente el indicador de INDEC con caídas interanuales.

Los sectores con subas son aquellos vinculados a la cosecha, la molienda de oleaginosas, la refinación de petróleo y algunos otros particulares, como la producción de motos, así como las ventas internas en productos farmacéuticos y segmentos puntuales de alimentos, bebida, yerba, azúcar, frutas y hortalizas.

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Mientras tanto, los sectores que siguen en baja son los vinculados a la construcción, la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico y otros sectores de consumo masivo con textil, confecciones, calzado, electrónicos, maquinaria, entre otros.

En paralelo, INDEC informó que en mayo se deterioraron las expectativas del sector y tocaron terreno negativo de 19,6%.

La explicación se centra en que aumentó la cantidad de encuestados que esperan que se deteriore la producción, al igual que los que esperan que caiga la cantidad de pedidos de clientes.

El factor más relevante que limita la capacidad de aumentar la producción de la industria es la insuficiencia de la demanda interna, con el 53,2% de los encuestados que apuntaron a esta opción.

Le siguió en peso como mayor limitante la competencia con productos importados (10,3%), la incertidumbre económica (7,2%), los problemas financieros (4,4%) y la insuficiencia de materias primas, insumos o componentes (4,3%).

También son más los empresarios que esperan que se reduzca la plantilla de trabajadores que los que esperan aumentarla, aunque la mayoría (78%) espera que se mantenga estable. El 17% además proyecta que recortará la cantidad de horas trabajadas mientras que solo el 5,9% prevé aumentarlas.